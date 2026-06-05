重視「隱形冠軍」 賴清德：8年千億助中小微企業轉型

賴清德總統（右）接受台視、非凡《經濟領航 創新台灣》節目專訪。（總統府提供）

賴清德總統在今晚播出的台視與非凡電視專訪表示，台灣將利用科技產業發展帶動中小微企業，藉以推動均衡發展，未來擬提出規模新台幣1000億元、為期8年的計畫，協助中小企業升級轉型，也會主動協助較弱勢的平價工業區、民間開發工業區，且預算若4年提前用罄，後續將持續編列預算 因應。

談到經濟現況，總統說，台灣全年GDP預估值也上修為9.64%；人均GDP部分已超越日本、韓國；至於股市市值為全球第5大，預期台灣明年就會進入世界前20大經濟體。

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他並說，台灣在2010年對中國投資達83.4%，到去年僅剩3.7%，可以說賺世界的錢，比單賺中國的錢要來得好，不僅經濟更發展、更具有韌性，更能夠走出自己的道路。

台灣產業發展受惠人工智慧（AI），不過賴清德也提到，台灣其實有許多隱形冠軍，2024年台灣經濟成長率5.6%，但扣掉科技產業後，傳統產業GDP仍有2.7%，因此希望持續利用科技產業帶動中小微企業發展，藉以讓產業均衡發展。

總統表示，政府預計將中小微產業發展條例修正為「中小微產業升級轉型發展條例」、推動數位與淨零雙軸轉型，同時也會改變作法，由政府主動協助過去經濟部開發的平價工業區、縣市政府或是民間開發的弱勢工業區。

賴總統說，政府也會鼓勵原料、設備、器材等業者成為高科技產業鏈的一環，透過技術轉型升級，成為足以承接台積電或是其他科技廠商業務者，自然就能帶動整體產業發展；他還說，若再加上國防產業自主，將能彙整台灣精密機械、電子產業、基礎工業等，可惜國防自主經費已遭到立法院刪除。

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