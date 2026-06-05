盧秀燕明訪歐洲交流民主 他舉這事諷問「要不要先譴責中國 挺一下民主友人」

台中市長盧秀燕將出訪歐洲交流民主，市議員江肇國諷問「要不要先譴責中國，挺一下民主友人」。（記者蘇孟娟攝）

台中市長盧秀燕任期倒數7個月，今突宣布明（6日）起出訪德國、捷克、奧地利等國10天，因3個國家與台灣有共同民主信念，要拜會民主友人，行程還安排拜會德國國會及捷克參議院等；台中市議員江肇國指出，日前捷克參議院議長韋德齊訪台遭中國惡意刁難，盧秀燕對此未見表態，這次要訪問捷克參議院，「要不要先譴責一下中國，相挺一下民主友人」。

台中市政府今日下午突宣佈，盧秀燕訂6日到15日出訪德捷奧，並指出訪的3個國家與台灣有共同民主信念，此次要拜會民主友人、訪問友我城市並擴展國際市場，因行程中除拜訪柏林、布拉格、維也納等7城市外，另也安排拜會德國國會及捷克參議院等，超越城市外交層級的行程再引關注。

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江肇國除批評，盧秀燕急著在市長卸任前去補國際政治學分，打著城市外交名義出訪，卻又刻意自抬出訪層級，訪美稱跟美方談軍購，訪歐又稱跟德捷奧談民主，但舉凡軍購及民主議題，她都應該先去跟自己的黨主席鄭麗文好好談一談。

江肇國說，最諷刺的是，號稱要跟德捷奧交流民主的盧秀燕，這次出訪歐洲還安排拜會捷克參議院，但日前捷克參議院議長韋德齊訪台時遭中國惡意刁難，盧卻未對此表態，她訪問捷克參議院前，「要不要先譴責一下中國，相挺一下民主友人」。

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