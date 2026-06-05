為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 政治

    盧秀燕明訪歐洲交流民主 他舉這事諷問「要不要先譴責中國 挺一下民主友人」

    2026/06/05 22:20 記者蘇孟娟／台中報導
    台中市長盧秀燕將出訪歐洲交流民主，市議員江肇國諷問「要不要先譴責中國，挺一下民主友人」。（記者蘇孟娟攝）

    台中市長盧秀燕將出訪歐洲交流民主，市議員江肇國諷問「要不要先譴責中國，挺一下民主友人」。（記者蘇孟娟攝）

    台中市長盧秀燕任期倒數7個月，今突宣布明（6日）起出訪德國、捷克、奧地利等國10天，因3個國家與台灣有共同民主信念，要拜會民主友人，行程還安排拜會德國國會及捷克參議院等；台中市議員江肇國指出，日前捷克參議院議長韋德齊訪台遭中國惡意刁難，盧秀燕對此未見表態，這次要訪問捷克參議院，「要不要先譴責一下中國，相挺一下民主友人」。

    台中市政府今日下午突宣佈，盧秀燕訂6日到15日出訪德捷奧，並指出訪的3個國家與台灣有共同民主信念，此次要拜會民主友人、訪問友我城市並擴展國際市場，因行程中除拜訪柏林、布拉格、維也納等7城市外，另也安排拜會德國國會及捷克參議院等，超越城市外交層級的行程再引關注。

    江肇國除批評，盧秀燕急著在市長卸任前去補國際政治學分，打著城市外交名義出訪，卻又刻意自抬出訪層級，訪美稱跟美方談軍購，訪歐又稱跟德捷奧談民主，但舉凡軍購及民主議題，她都應該先去跟自己的黨主席鄭麗文好好談一談。

    江肇國說，最諷刺的是，號稱要跟德捷奧交流民主的盧秀燕，這次出訪歐洲還安排拜會捷克參議院，但日前捷克參議院議長韋德齊訪台時遭中國惡意刁難，盧卻未對此表態，她訪問捷克參議院前，「要不要先譴責一下中國，相挺一下民主友人」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播