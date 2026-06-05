韓國瑜受邀訪美與鄭麗文「互別苗頭」？ 趙少康：多去多溝通是好事

前中廣董事長趙少康（圖）5日出席首場黃國昌新書發表會。（記者塗建榮攝）

立法院日前三讀通過預算上限達7800億的國防特別條例，立法院長韓國瑜期間持續協調朝野歧見成關鍵，藍委柯志恩證實，美方本月將邀韓國瑜赴美參眾議院交流，但綠委認為此舉似與國民黨主席鄭麗文訪美「互別苗頭」；對此，資深媒體人趙少康稱，台中市長盧秀燕之前也訪美過，台灣的「太陽」多跟美方交流，多去多溝通是好事。

民眾黨今（5日）晚於時報本舖舉行黃國昌《向光前行》新書發表會，除數十位讀者到場支持，民眾黨前主席柯文哲、資深媒體人趙少康亦受邀出席，趙抵達發表會現場時接受媒體訪問。

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發表會開始前，媒體提及國民黨主席鄭麗文訪美期間參加哈佛大學座談會，遭拷問擋軍購一事，他直言，國民黨原先只提3500億，而今藍白通過了7800億，如果先前通過的是國民黨版，「他怎麼去美國？一定被美國圍剿死了」，所以，現在他能說不來第二波發價書，「是你美國的問題」，責任不在他們（國民黨立委）身上。

媒體追問鄭麗文是否被國民黨立委救了？趙少康指出，是國民黨、民眾黨合作救了這個行程，她既然去了，「總不能夠把人家的預算都刪掉」。

談及美國在台協會（AIT）於鄭麗文訪美期間，釋放出邀韓國瑜訪美的訊息，是否要給鄭麗文難看？趙少康認為「也不是！」，並以台中市長盧秀燕膝先前訪美為例，強調「台灣每個太陽AIT都歡迎」，稱美國人不必獨押一人，除了跟民進黨交往、也希望跟國民黨交往，「多多去多溝通，總是好的」。

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