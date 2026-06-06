涉跨洋走私寄毒包裹 劉喬安遣返回台收押禁見

新北地方法院法官開庭訊問，認定劉喬安有勾串逃亡之虞，今晨裁准羈押禁見。（資料照）

「太陽花女神」劉喬安（本名：劉依函），涉及侵占與多起毒品案件，7年前潛逃美國，身背各地檢署5條通緝，本月4日被遣返回台，昨天移送新北地檢署，她涉及自美國運輸價值數百萬元的一級毒品古柯鹼來台案，新北檢方昨晚向法院聲押禁見；新北地方法院法官開庭訊問後，認定她有勾串逃亡之虞，今晨裁准羈押禁見。

劉喬安去年1月在美國波士頓被逮，歷經台美協調的漫長行政與司法程序後，終於在4日晚間將她押解抵台，因夜間停止偵訊，刑事局偵二大隊昨早偵訊時，她兩度表達呼吸困難身體不適，警方詢後先將她送醫檢查，再移送新北檢。

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劉女在新北地檢的通緝案件，據悉是2021年夥同美國2名男子「Kenny、小伍」，把市價數百萬元的590公克古柯鹼混進蠟燭、衣服及鐵盤的包裹中，透過快遞公司空運輸入台灣。

在台共犯31歲酒店女公關謝涓鈴，負責與劉喬安等人聯繫，並找人收包裹，另一從事電子商務的男子楊智鈞則負責冒名註冊「EZ WAY」辦理報關，劉喬安與「Kenny」隱身幕後指揮調度。

財政部關務署台北關員查驗時，發現包裹中夾藏毒品，報請新北市調查處偵辦，新北處啟動「控制下交付程序」，放行以追查實際收件人；謝女請男子張楊宗出面領包裹，幹員隨即逮人，循線逮捕上游的謝女，查出劉喬安是美國方面接頭人。

全案在台共犯均已落網且判刑確定，謝涓鈴判刑7年，處理報關事宜者楊男自首亦獲減刑，判刑9年；收取包裹者張男被認定不知前期運輸計畫，以未遂罪論處，判刑8年。

劉喬安返台後，被押解新北檢歸案，檢察官訊後聲押禁見，法官今晨裁准。

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