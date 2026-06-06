台南警員休假赴廟會被爆性騷擾！分局漏夜記2大過免職

警一分局周員休假穿公發制服褲涉嫌襲臀。分局認定其嚴重破壞紀律，漏夜開考績會，決議記二大過免職並先調整單位。（翻攝網路）

南警一分局周姓警員休假去雲林看廟會，雖然是勤餘期間，據了解一分局徹夜召開考績委員會，重點集中在他曾多次犯警紀，這次還穿著警褲，決議把記二大過免職，在免職確定前先調地。

周員過去因觸犯警紀規定，兩次性騷擾與行竊，尤其行竊已經判決，目前累積十多支申誡。一分局原本打算透過積極督導，等周員記滿18支申誡汰除。但後來發現周員休假期間竟是穿著代表警察身分的警褲前往廟會，還會對廟會舞者伸出鹹豬手，引發社會批評，警分局認為，他的行為不只涉犯性騷擾，更嚴重損害警察機關的形象。

請繼續往下閱讀...

警方原先評估，警察的懲處依照「警察人員人事條例」，要直接停職、免職必須違反該法第29條或第31條。由於周員是休假犯案，也沒利用警察職權，原本被認為沒達到標準，若隨意處罰，未來可能會面臨行政訴訟與國賠爭議。這讓分局十分為難，警方認為這個凸顯法令與社會期待。

不過周員穿著警褲犯案，已經不是單純的個人行為，是嚴重破壞紀律。面對輿論壓力，一分局以「刑懲並行」原則在昨天晚間徹夜召開考績委員會，這個原則是指，原則上行政處罰會先等刑事判刑，但是遇到情節重大的案例，可以先做行政處罰，未來等判刑後，再回頭調整行政處罰。

據了解，會中針對周員穿著部分警服涉嫌性騷擾的情節深入討論，認定行為符合破壞紀律情節重大。最後考績會決議對周員祭出二大過免職，並建議先將他調離現職單位避免爭議。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法