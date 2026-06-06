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    首頁 > 生活

    高雄國小師墜樓身亡今告別式 家長帶孩子弔唁紅了眼眶

    2026/06/06 10:26 記者許麗娟、李惠洲／高雄報導
    國小資深教師告別式，不少教育界人士、學生和家長等到場弔唁。（記者李惠洲攝）

    國小資深教師告別式，不少教育界人士、學生和家長等到場弔唁。（記者李惠洲攝）

    高雄市某國小資深自然科教師上月25日在校園墜樓不幸身亡，家屬於今（6）日低調為教師舉辦告別式，該名教師任教33年，不少同事、教育界人士及他曾指導過的學生和家長等特別前往公祭悼念，高雄市長陳其邁、教育局長吳立森及立委賴瑞隆、柯志恩等也到場致哀，並於公祭後低調離去。

    資深教師今舉辦告別式，家屬相當低調謝絕媒體採訪，王姓校長也婉拒受訪，直說目前還在傷痛之中，不少家長帶著孩子到場弔唁，步出靈堂時都紅著眼眶，不捨這位好老師的離開。

    高雄市教育產業工會專員劉亞平表示，這名教師是一個好老師，強調他沒有被家長投訴過，沒有被校事會議調查過，連被告的污點都沒有，他的教學生涯還是非常地完美、清白，所以做這樣的選擇大家都很錯愕。但也尊重當事人和家屬，希望讓逝者安息、家屬安定，這點一定要尊重家屬。

    但劉亞平也反映教育現況直言，因為校事會議的關係，很多校園事件造成老師都不大敢教書和管教，台灣的學校教育，在管教方面幾乎是棄守了。尤其面對現在小學高年級的學生，因為疫情期間長期在家上課，少了低年級上學常規養成的階段，叛逆期比較早。對於嚴格、認真的老師，就可能會有管教上的一些無力感。今天就是來追思他，肯定他一生的價值、肯定他一生的教學成就。

    高雄市教師職業工會顧問許老師則表示，這名已逝的老師很棒，他過去指導的科展連連獲獎，發生這樣的事情，大家都很遺憾！

    高雄市長陳其邁（右）、教育局長吳立森前往教師告別式致哀。（記者李惠洲攝）

    高雄市長陳其邁（右）、教育局長吳立森前往教師告別式致哀。（記者李惠洲攝）

    民進黨立委賴瑞隆。（記者李惠洲攝）

    民進黨立委賴瑞隆。（記者李惠洲攝）

    民進黨立委許智傑。（記者李惠洲攝）

    民進黨立委許智傑。（記者李惠洲攝）

    民進黨立委黃捷。（記者李惠洲攝）

    民進黨立委黃捷。（記者李惠洲攝）

    國民黨立委柯志恩。（記者李惠洲攝）

    國民黨立委柯志恩。（記者李惠洲攝）

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