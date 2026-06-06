漢光留守他忙著「啪啪啪」！十軍團爆不倫處處是炮房 男軍官新婚7天就偷吃女同袍

台中地院判女軍官侵害配偶權應賠償50萬元，可上訴。（資料照）

陸軍十軍團一名男軍官，與同為軍職妻子新婚才一週，竟被控與同單位女軍官發展婚外情，雙方利用漢光演習留守期間頻繁偷情，相關地點甚至遍及營區，軍官妻子蒐證後提起民事求償訴訟，求償100萬元精神慰撫金，台中地院審理後認定女軍官侵害配偶權，判決應賠償50萬元，可上訴。

原告與丈夫均為職業軍人，兩人於2025年7月11日完成結婚登記，原以為婚姻生活即將展開，未料婚後不久便察覺丈夫與同單位女軍官互動異常，進一步蒐集相關資料後發現，兩人在同年7月至9月間往來密切，關係已明顯超出一般同袍或朋友界線。

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原告主張，丈夫與女軍官在漢光演習留守期間利用勤務空檔頻繁性行為，相關地點包括十軍團指揮部作戰處辦公區域及停車場等處，訴訟過程中，原告提出錄音譯文、雙方對話內容及其他相關事證，主張對方侵害其配偶權，求償100萬元。

被告女軍官承認7月18日至20日，在十軍團作戰處大辦公室與男軍官發生4次性行為，另1次是7月24日在太平區某汽車旅館發生性行為，其他都不承認，不過她坦認早已知道男軍官完成結婚登記，顯示其對男方婚姻狀態並非毫不知情，但認為求償金額過高。

法官審酌原告基於配偶關係之身分法益受侵害的具體情狀，被告女軍官侵權行為之態樣、時間，該行為導致原告精神上所受煎熬，以及雙方教育程度、身分、地位、經濟能力等情狀，一審判決被告女軍官應賠償原告精神慰撫金50萬元，可上訴。

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