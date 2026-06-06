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    首頁 > 政治

    評價鄭麗文 美知名主播：她是「北京的人」

    2026/06/06 11:41 即時新聞／綜合報導
    國民黨主席鄭麗文訪美，美國知名主播評價她是「北京的人」。（國民黨提供）

    國民黨主席鄭麗文訪美，美國知名主播評價她是「北京的人」。（國民黨提供）

    美國福斯商業新聞網晨間節目《Meeting with Maria》由被選入有線電視名人堂的知名主播瑪麗亞·巴蒂羅姆（Maria Bartiromo）主持，也是美國總統川普常看的節目，她直指目前正在訪美的國民黨主席鄭麗文「是北京的人」。

    瑪麗亞·巴蒂羅姆4日在節目中請來紐約智庫門石研究所（Gatestone Institute）資深研究員章家敦（Gordon Chang）討論中國事務，期間播放了美國國務卿魯比歐近來強調對台軍售並未因中方施壓而停滯、美國對台政策並未改變的說法。

    在播完魯比歐的談話影片後，章家敦指稱鄭麗文所領導的國民黨擋下了對美軍購案，這是華府所不想看到的狀況，不過，鄭麗文近來展開訪美行程，他希望鄭麗文來到這裡後能夠改變想法。

    瑪麗亞·巴蒂羅姆聽完章家敦的說法，直指「很明顯她（鄭麗文）是中國的人......她是北京的人（she is a China person… she is Beijing’s person」，章家敦聞言也連連點頭同意。

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