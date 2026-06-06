A7系統誤判「海大500張成績單」延誤送達 中華郵政檢討流程

郵政物流園區全區實景圖。（資料照）

海洋大學上週五寄出申請入學甄試成績單，卻傳出有500封郵件延誤，被發回基隆郵局；中華郵政回應，由於海大未依照正確格式書寫收件、寄件資訊，導致A7智慧分揀系統誤判，而人工判讀輔助也沒有發現，後續發現後也已使用快捷送出，未來將檢討流程。

中華郵政公司副總經理蔡文慶說明，海洋大學寄發成績單時，將收件人、寄件人地址等資訊都寫在信封中間，沒有依照正確格式書寫，導致A7智慧分揀系統分檢時，將部分郵件寄件人地址誤判成收件地址，再加上人工輔助判讀也沒有發現異常，導致郵件發回基隆投遞中心。

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蔡文慶表示，海大共寄出1773件成績單，其中約400到500件被誤判、退回基隆，該情形除了內部員工發現外，也有家長陳情提問，後續透過快捷寄送，以最快速度寄出，或是有收件人到郵局領取郵件。不過仍有94件因聯絡不到收件人，會持續聯絡，若連絡上了，會馬上安排投遞。

蔡文慶強調，過去也有發生民眾寄件時，未依標準格式填寫寄件人和收件人，導致分揀設備誤判，這次是首次發生大批成績單的案例，但也不能怪學校，可能他們也不太清楚信封書寫方式，再加上中華郵政使用機器判讀嚴格，而在人工輔以判讀時未第一時間發現該情形，因此針對相關情形已有與海洋大學聯繫、溝通，並取得諒解，目前還沒有在進行人員懲處的考量，但後續會檢討精進措施。

中華郵政公司補充，6月1日因台北郵件處理中心作業人員疏失，將該批郵件誤判基隆的寄件人地址為收件人地址，致使部分郵件被錯誤封發回基隆郵局。基隆郵局發現誤封情事後，已於6月2日及時封回至A7重新處理，並加速以限時掛號方式封出，截至4日，大部分郵件均依作業規定已完成投遞或轉郵局招領。

針對這次作業疏忽，中華郵政公司表示深表歉意，將全力確保完成投遞，考量昨天是考生選填志願截止日，已下令全台各投遞局務必於6月4日前完成投遞。對於有發生延誤部分郵件，一律多班次續投，務必完成投遞，並透過海洋大學提供資料，向考生逐一確認收到成績單。

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