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    首頁 > 國際

    美擊落4伊朗無人機！伊軍轟炸美軍基地 科威特、巴林遭空襲

    2026/06/06 12:25 即時新聞／綜合報導
    美國和伊朗的和談仍在持續進行，但雙方衝突仍未平息，繼美國表示，4架朝荷姆茲海峽發射的伊朗無人機遭到美軍擊落，伊朗伊斯蘭革命衛隊也聲稱，對位於科威特的2座美軍基地以及位於巴林的美國海軍第5艦隊的重要設施發動飛彈攻擊。（路透資料照）

    美國和伊朗的和談仍在持續進行，但雙方衝突仍未平息，繼美國表示，4架朝荷姆茲海峽發射的伊朗無人機遭到美軍擊落，伊朗伊斯蘭革命衛隊也聲稱，對位於科威特的2座美軍基地以及位於巴林的美國海軍第5艦隊的重要設施發動飛彈攻擊。（路透資料照）

    美國和伊朗的和談仍在持續進行，但雙方衝突仍未平息，繼美國表示，4架朝荷姆茲海峽發射的伊朗無人機遭到美軍擊落，伊朗伊斯蘭革命衛隊（IRGC）也於6日聲稱，對位於科威特的2座美軍基地以及位於巴林的美國海軍第5艦隊的重要設施發動飛彈攻擊。

    據外媒報導，美國軍方5日透過聲明表示，美軍擊落伊朗4架朝荷姆茲海峽發射的單向攻擊無人機，隨後襲擊伊朗位於戈魯克市（Goruk）和葛希姆島（Qeshm Island）的沿岸監視雷達站。

    外媒也引述伊朗官媒《伊通社》（IRNA）報導指出，之後伊斯蘭革命衛隊於6日清晨宣稱，為回應美軍先前攻擊伊朗南部城市，以及位於荷姆茲海峽的格什姆島（Qeshm Island），IRGC已對科威特的2座美軍基地，以及位於巴林的美國海軍第5艦隊重要設施發動飛彈攻擊，

    革命衛隊指控，美軍犯下殺害兒童的恐怖主義行徑，航太部隊隨即以彈道飛彈轟炸科威特、巴林美軍設施。革命衛隊也揚言，若再次進行這類惡意行動，伊朗將不再滿足於有限度的回應。

    近期美國及伊朗雖持續在進行和談的準備，但包含美軍以及伊朗，仍持續對軍事設施和地區目標發動攻擊或報復行動，這也讓美伊之間的局勢持續緊張。

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