判得比本子情節還重！網傳中國走私18禁漫畫遭判12年重刑

近日有網友爆料，他所跟團的代購被判了12年，直呼「共產黨牛逼」；圖為2026年國際書展總統賴清德所購買的漫畫。（圖擷取自@william_chingte社群平台「Threads」）

有別於台灣有「出版自由」，在漫畫、小說等創作上有「神聖無碼帝國」的美譽，中國政府對於這些「淫穢物」壓根往重判刑。近年來頻傳有「代購」買本遭判刑，近日更有網友爆料，他所跟團的代購被判了12年，直呼「共產黨牛逼」。

該貼文在社群平台「Threads」引來熱烈回響，不管是前陣子的「遠洋捕撈」讓許多圈內作者刪除文章、註銷帳號，或是「海棠文學事件」，以及「天一同人本事件」遭判有期徒刑10年6個月，都讓網友諷刺「強姦未成年都罪不至此，我不知道法律在保護誰」、「在中國把本子入面的情節實現，可能還判得比較輕」。

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有網友貼出中國其他社會案件，形成強烈對比「買個女人3年以下，買漫畫12年」。網友趁機呼籲台灣人「要珍惜現在可以看色色本本的日子」、「不參與政治就是被糟糕的人統治」。

有網友查到，中國有代購因「走私」耽美漫畫，遭判刑11年有期徒刑，並處20萬人民幣罰金。（圖擷取自社群平台「Threads」）

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