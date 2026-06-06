為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 國際

    判得比本子情節還重！網傳中國走私18禁漫畫遭判12年重刑

    2026/06/06 12:27 即時新聞／綜合報導
    近日有網友爆料，他所跟團的代購被判了12年，直呼「共產黨牛逼」；圖為2026年國際書展總統賴清德所購買的漫畫。（圖擷取自@william_chingte社群平台「Threads」）

    近日有網友爆料，他所跟團的代購被判了12年，直呼「共產黨牛逼」；圖為2026年國際書展總統賴清德所購買的漫畫。（圖擷取自@william_chingte社群平台「Threads」）

    有別於台灣有「出版自由」，在漫畫、小說等創作上有「神聖無碼帝國」的美譽，中國政府對於這些「淫穢物」壓根往重判刑。近年來頻傳有「代購」買本遭判刑，近日更有網友爆料，他所跟團的代購被判了12年，直呼「共產黨牛逼」。

    該貼文在社群平台「Threads」引來熱烈回響，不管是前陣子的「遠洋捕撈」讓許多圈內作者刪除文章、註銷帳號，或是「海棠文學事件」，以及「天一同人本事件」遭判有期徒刑10年6個月，都讓網友諷刺「強姦未成年都罪不至此，我不知道法律在保護誰」、「在中國把本子入面的情節實現，可能還判得比較輕」。

    有網友貼出中國其他社會案件，形成強烈對比「買個女人3年以下，買漫畫12年」。網友趁機呼籲台灣人「要珍惜現在可以看色色本本的日子」、「不參與政治就是被糟糕的人統治」。

    在 Threads 查看

    在 Threads 查看

    有網友查到，中國有代購因「走私」耽美漫畫，遭判刑11年有期徒刑，並處20萬人民幣罰金。（圖擷取自社群平台「Threads」）

    有網友查到，中國有代購因「走私」耽美漫畫，遭判刑11年有期徒刑，並處20萬人民幣罰金。（圖擷取自社群平台「Threads」）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播