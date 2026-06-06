稱學生號召要踢館抗議 詹江村堅持不道歉：辦公室沒開不是因為怕你們

國民黨桃園市議員詹江村。（資料照）

桃園市長張善政日前出席武陵高中畢業典禮，有學生戲稱他「新店市長」，竟遭國民黨市議員「村長」詹江村發文公審，引發輿論譁然。昨日他又發文稱，有學生團體動員要到他辦公室抗議，讓他直呼「到底誰在霸凌誰？」詹江村也稱「我已經跟國民黨無關，有本事衝著我一個人來」、「我不會向武陵高中道歉，我不是國賊」。

詹江村昨聲稱「我不領國民黨政黨推薦書，劃開肚皮證明一碗涼粉（取自電影讓子彈飛的台詞，暗喻自己是被誣陷的）」，他也強調「我沒有公佈學生個資，我沒有霸凌學生，我沒有公審學生，我沒有要學生道歉，以上只要任何人提出證據，我即刻遞出辭呈辭掉議員」。

請繼續往下閱讀...

後續詹江村又發文稱，學生團體動員6日將聚集到他辦公室抗議，他為此批評「到底誰在霸凌誰？你們不需要用國民黨徽，我已經跟國民黨無關，有本事衝著我一個人來」，並稱「我不會向武陵高中道歉，我不是國賊，我熱愛中華民國，沒人可以讓我滾出桃園」。

詹江村也稱「我沒有欺凌過身心障礙者，我沒有霸凌任何一個學生，指控我請拿出證據，有證據我直接辭職」、「明天我的辦公室沒有開門，不是因為害怕你們，是因為假日助理都休息」。

今日上午詹江村又發文說，武陵高中學生代表以及網路紅人八炯（溫子渝）發起動員，今日中午12點在火車站集結，要遊行到他的服務處抗議」。

詹江村質疑，「抗議的重點：他們不是青鳥學生，他們不是青鳥高中，問題是我沒有說過啊！」、「武陵高中是青鳥高中，是你們自己添加上去的，就如你們說的肉搜，也是民進黨議員魏筠造謠，根本沒人肉搜過學生，希望理性的武陵高中學生，不要再跟著民進黨一起造謠，不要再配合八炯被當槍使，我知道你們不是青鳥學生」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法