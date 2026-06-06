美國記者認當中共非法代理人！學者促台灣效法美反滲透

曾任職中國官媒的美國記者托馬斯．保肯二世。（圖擷自臉書）

曾任職中國官媒的美國記者托馬斯．保肯二世（Thomas Pauken II）4日向美國法院認罪，坦承自己曾充當中國政府的非法代理人。波肯的刑期預計在9月1日宣布，最重可能會入獄10年。對此，美國聖湯瑪斯大學國際研究講座教授葉耀元提出三點評論，他認為「美國用代理人法來面對中國的滲透時，台灣也應該做一樣的方式」。

葉耀元今日於臉書粉專「葉教授的國際事務學院」發文提出以下3點評論觀點：

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首先、非法代理人之所以需要用法律來處理，是因為他們的行為危害了國家安全。第2點、但這件事到底個人的自由（無論是言論或是行為）是否低於國家安全，以及到底什麼是國家安全，一直都是法律上須定義出的問題。

第3點、他身為一名現實主義學者，必須要講清楚國家安全的重要性不應該被任何事情取代，是此，當美國用代理人法來面對中國的滲透時，台灣也應該做一樣的方式。葉耀元直言，「我對藍、白當道的立法院沒有任何期待，但台灣的選民應該要去正視這個問題」。

Thomas Weir Pauken II, 50, an American citizen who lived and worked in the People’s Republic of China （PRC）, pleaded guilty today to acting as an agent of a foreign government within the U.S.



“Pauken admitted to being part of a conspiracy to obtain sensitive information from the… pic.twitter.com/TvpFGbARlp — National Security Division, U.S. Dept of Justice （@DOJNatSec） June 4, 2026

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