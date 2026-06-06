中捷藍線恐再增千億 把關預算的他們驚呼「賠掉一條捷運」

台中捷運藍線估還須新增千億才蓋得完。（市府提供）

台中捷運藍線迄今尚未進入主線土建工程實質開工，全線20個車站，目前僅進行高架段8個車站招標作業，卻驚爆藍線核定預算1615億已不夠用，須增近千億才可望完成後續11個地下站工程，台中市議會交通地政委員會委員、市議員陳淑華及黃守達痛批，盧秀燕上任大改藍線路線，造成藍線進度大延宕，時程一拖再拖，藍線成本愈漲愈高，新增千億預算都夠台中蓋第3條捷運，盧秀燕任內空轉8年的代價等於「賠掉」一條捷運，痛斥荒唐至極，這個超級爛攤子已成下任市長不可承受的重。

捷工局長蘇瑞文指出，目前地價、物料等成本均上升，已非2年前綜合規劃時預估的預算追得上，千億已難能蓋一條捷運。

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陳淑華說，藍線機電標預算去年暴增256億元至608億，當時就有不少議員質疑恐會排擠後續藍線預算，盧市府信誓旦旦稱在總經費額度內調整，總預算未增加，如今證明預算被多重延宕下衍生的新增成本吃掉，未來竟還要再增千億才蓋得完，且地下段12個車站的土建標工程均尚未啟動招標，不但完工遙遙無期，藍線在盧秀燕任內空轉8年的代價等於「賠掉」一條捷運，令人痛心。

黃守達也痛斥，當初盧秀燕上任後大改藍線路線導致期程大亂，多年來民進黨團一再苦口婆心提醒後續進度恐大延宕，憂施工成本會愈來愈高，盧秀燕信誓旦旦稱優化藍線路線，但她8年任內大家只看到藍線各式期程一延再延，各項招標金額一再調高，如今要再新增千億才能把藍線蓋完，新增的金額都能拿來蓋台中市第3條捷運，坐實民進黨團的憂心成真，更離譜的是，藍線預算已出現大缺口還密而不宣，每次都是被發現才「擠牙膏式」承認，實在荒唐至極，這個超級爛攤子將成下任市長不可承受的重。

台中捷運目前僅綠線通車營運。（記者蘇孟娟攝）

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