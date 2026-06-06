全國唯一可觀海高鐵站！宜蘭高鐵特區草案完成 規劃1000戶社宅

「宜蘭高鐵特定區都市計畫」已完成規劃草案，區內預留龜山島景觀軸線，讓宜蘭站成為全國唯一可以看到海的高鐵站。（資料照）

交通部鐵道局委託宜蘭縣政府辦理「宜蘭高鐵特定區都市計畫」已完成規劃草案，區內預留龜山島景觀軸線，讓宜蘭站成為全國唯一可以看到海的高鐵站。此外，將有1.5公頃社宅用地，規劃興建至少1000戶社會住宅。縣府表示，等行政院核定高鐵案後，特定區都市計畫案就會辦理公展，徵詢各界意見。

高鐵延伸宜蘭，站址已選定設在宜蘭縣政府南側約350公尺處，高鐵特區以420公頃規劃，北至縣民大道，南至蘭陽溪堤防，東至國5，西至中山路；交通部委託縣府辦理「宜蘭高鐵特定區都市計畫」相關作業，委辦經費高達9717萬元。

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據了解，宜蘭高鐵特區已完成規劃草案，高鐵車站專區有40公頃，高鐵月台將有3層樓約15公尺高，預留景觀視覺軸線，讓高鐵宜蘭站月台可以直接看到海邊與龜山島，成為全台唯一可以看到海的高鐵站，打造宜蘭特色；尤其龜山島是宜蘭精神象徵，不管是遊子或旅客都是極為重要地標。

除了景觀設計亮點，草案中提到為延續宜蘭科學園區的產業廊帶軸線，並考量產業群聚效應，特定區北側規劃50至70公頃產專區。另在車站與住宅區周邊劃設10公頃社福用地，其中1.5公頃是社宅用地，最少可興建1000戶的社會住宅。

此外，特區將有10公頃的商業區，其中1.5公頃作為會展中心專用區等；而全區420公頃，將有40%作為公共設施用地，包括公園、綠地、停車場、道路與學校等。

縣府建設處表示，特區都市計畫草案已經完成，等行政院核定高鐵案後，都市計畫就會辦理公開展覽，對外徵求各界意見綜合整理再送都委會討論。

「宜蘭高鐵特定區都市計畫」已完成規劃草案，圖為特區範圍。 （資料照）

「宜蘭高鐵特定區都市計畫」已完成規劃草案，圖為區內各種區位分布情形，其中社福的用地將興建1000戶社宅。（宜蘭縣政府提供）

宜蘭高鐵特區位置圖。（宜蘭縣政府提供）

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