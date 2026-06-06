聲量暴衝背後藏危機！黃國昌新書引爆昔日戰友集體反擊

民眾黨主席黃國昌。（資料照）

民眾黨主席黃國昌新書《向光前行》爭議持續延燒，不僅引發昔日時代力量戰友接連反擊，也帶動網路聲量快速攀升。臉書粉專「聲量看政治」分析指出，黃國昌近期從與資深媒體人黃光芹隔空交鋒，到新書內容遭質疑扭曲歷史，已逐漸從過去的「揭弊者」與「監督者」，轉變為輿論檢驗的焦點人物。

臉書粉專「聲量看政治」PO文表示，根據近期YouTube政治頻道聲量觀察，泛綠陣營相關影片自6月初開始大幅增加，6月4日後更快速攀升，觀看數也超越泛藍內容。原本外界關注焦點集中在藍白內部矛盾、黃光芹爆料以及民眾黨內部議題，但隨著新書爭議擴大，討論主軸逐漸轉向黃國昌是否涉及竄改歷史、消費昔日戰友，以及政治誠信等問題。

請繼續往下閱讀...

粉專認為，第一波爭議來自黃光芹日前爆料黃國昌曾於蔡英文、賴清德黨內初選期間有意與賴清德結盟，進一步引發外界對其政治立場與路線轉變的討論。不過真正讓事件全面發酵的關鍵，則是《向光前行》出版後引發的歷史敘事爭議，時代力量方面指出，黃國昌在書中描述2018年反勞基法修法抗爭時，聲稱自己凌晨醒來後，現場僅剩自己與徐永明，引發昔日戰友不滿。時力隨後引用檢方法律文書及當年相關紀錄反駁，強調洪慈庸、林昶佐、徐永明等人當時均參與抗爭，並要求黃國昌道歉、更正內容及下架書籍。包括王婉諭、卓冠廷等人也陸續發聲質疑，使爭議持續擴大。

粉專續指，前民進黨副秘書長姚人多近日也針對黃國昌書中提及的「封口令」說法提出不同版本記憶，並批評黃國昌透過個人敘事塑造英雄形象，將立場不同者描繪成負面角色。相關評論認為，姚人多的加入使爭議從單一事件延伸至黃國昌長期以來的政治論述與人格特質，黃國昌過去長期以揭弊、監督者形象活躍政壇，經常要求他人接受檢驗與說明，如今其新書內容、過往言行及政治立場反而成為外界檢視焦點。隨著昔日盟友接連提出不同說法與相關資料，輿論戰場也逐漸從政策與政治立場，延伸至個人誠信與政治人格的討論。

粉專直言，這波風波顯示黃國昌多年累積的政治形象正面臨一次全面性的檢驗。儘管網路聲量終將消退，但政治人物的人設與公信力一旦受到衝擊，後續影響恐將持續發酵，而這場新書爭議也已成為近期台灣政壇最受關注的政治話題之一。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法