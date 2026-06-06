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    首頁 > 生活

    上海小貓熊抵達台北動物園 入住檢疫套房適應良好

    2026/06/06 09:26 記者甘孟霖／台北報導
    上海小貓熊6日凌晨抵達台北動物園。（台北動物園提供）

    上海小貓熊6日凌晨抵達台北動物園。（台北動物園提供）

    來自上海動物園的一對小貓熊於今（6）日凌晨抵達台北市立動物園。園方指出，狀況一切良好，雄性小貓熊甫進檢疫室即到處嗅聞很快地就吃起東西來，雌性小貓熊則是非常謹慎害羞地觀望新環境。小貓熊們將在檢疫套房住上一個月後，在檢疫期滿後前往溫帶動物區，加入台北動物園的小貓熊家族，成為維持小貓熊遺傳多樣性的新血緣，熟識新環境後就會與大家見面囉。

    台北動物園表示，小貓熊（Red Panda）是國際自然保育聯盟紅色名錄（IUCN Red List）的瀕危物種（EN, Endangered），亦是華盛頓公約組織「瀕臨絕種野生動植物國際貿易公約CITES」附錄I的物種。

    園方指出，2024年台北上海雙城論壇中，兩市簽署交流合作備忘錄，其中包含了動物園間的「動物交換」、「發展專業」與「人員交流」，期望一起為動物園域外瀕危物種保育做出貢獻。

    本次迎來上海動物園的兩隻年輕小貓熊（公3歲及母2歲齡）加入台北動物園，期待透過引入新血緣，維持健康的族群數量、年齡結構及其遺傳多樣性，共同為動物園域外保種的任務努力。

    上海小貓熊6日凌晨抵達台北動物園。（台北動物園提供）

    上海小貓熊6日凌晨抵達台北動物園。（台北動物園提供）

    上海小貓熊6日凌晨抵達台北動物園。（台北動物園提供）

    上海小貓熊6日凌晨抵達台北動物園。（台北動物園提供）

    上海小貓熊6日凌晨抵達台北動物園。（台北動物園提供）

    上海小貓熊6日凌晨抵達台北動物園。（台北動物園提供）

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