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    首頁 > 社會

    樓梯間錄下鄰居恩愛聲挨告！法院冷認證：聲音不等於活動

    2026/06/06 07:05 記者王捷／台南報導
    吳姓男房客在樓梯間錄下鄰居恩愛聲音挨告。法院認單純聲音非竊錄客體，判決無罪。（資料照，記者王捷攝）

    吳姓男房客在樓梯間錄下鄰居恩愛聲音挨告。法院認單純聲音非竊錄客體，判決無罪。（資料照，記者王捷攝）

    半夜聽到鄰居恩愛「喉嚨發出的聲音」，吳姓房客覺得吵，氣到在樓梯錄音蒐證給房東，卻被趙姓鄰居提告妨害秘密，但台南地方法院覺得，就算聲音引人聯想活動也不算妨害秘密，所以判無罪。

    吳姓男子租屋在長榮大學附近，2024年1月間，他在二樓樓梯間，聽見三樓趙姓鄰居房內傳出巨大聲響。因房屋隔音不佳，吳男為向房東反映噪音，便拿手機錄下聲音。趙姓鄰居得知後認為隱私受侵犯憤而提告，台南地檢署偵辦後以無故竊錄他人非公開活動罪嫌起訴吳男。

    但院、檢對此案見解不同。法官審理指出，刑法妨害秘密罪明文規範的保護客體僅限於「活動、言論、談話或身體隱私部位」，一般人憑生活經驗聽到「喉嚨發出之聲音」雖能聯想到性行為，但聲音終究非活動本身，基於罪刑法定原則，不能將單純聲音擴大涵攝為竊錄客體。

    判決也點出「客觀隱密性」關鍵。主張隱私受害的前提，是當事人須確保環境隱密。房東證稱該處隔音不良，趙姓鄰居深夜發出的「喉嚨聲」，能從三樓傳到二樓樓梯間，看起來沒有做好防護；還有，吳男是在公共區域錄音，未將手機伸入房內或貼著門縫，這很難認定有故意竊錄的犯罪。法院綜合事證，認定吳男蒐證噪音行為不符妨害秘密罪要件，所以判決無罪。

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