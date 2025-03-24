為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　國際

    東京櫻花開了！ 氣象廳正式宣布開花 比去年早5天

    位於靖國神社的東京櫻花標準樹今日正式開花。（擷取自@Koichiro_Tez/X）

    位於靖國神社的東京櫻花標準樹今日正式開花。（擷取自@Koichiro_Tez/X）

    2025/03/24 15:01

    莊文仁／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕日本東京昨（23）日下午氣溫飆至25.6度，上野公園等地的櫻花已陸續滿開，但因靖國神社的櫻花「標準樹」尚未達到開花標準，因此官方未立即宣布東京的「開花日」。不過，氣象廳今（24）日正式宣布，位於靖國神社的櫻花標準樹已符合開花標準！

    綜合日媒報導，日本當地時間下午2時（台灣時間1時），氣象廳正式宣布東京千代田區靖國神社的櫻花標準樹（染井吉野櫻）至少開了5朵以上，符合開花標準，代表東京正式進入櫻花季。

    根據氣象廳資料，今年東京的櫻花比去年「開花日」的2024年3月29日早開5天，而近年開花時間分別為2023年3月14日及2022年3月20日。

    此外，日本南部四國地區的高知市與熊本市氣象台昨日則宣布，當地櫻花標準樹已開，成為日本今年最早開花的地區。其中，高知市與去年開花時間同天，熊本市則比去年提早3天。

    日本東京櫻花盛開，每年總是吸引大批人潮賞櫻，資料照。（美聯社）

    日本東京櫻花盛開，每年總是吸引大批人潮賞櫻，資料照。（美聯社）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    國際今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播