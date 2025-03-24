東京櫻花開了！ 氣象廳正式宣布開花 比去年早5天

位於靖國神社的東京櫻花標準樹今日正式開花。（擷取自@Koichiro_Tez/X）

2025/03/24 15:01

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕日本東京昨（23）日下午氣溫飆至25.6度，上野公園等地的櫻花已陸續滿開，但因靖國神社的櫻花「標準樹」尚未達到開花標準，因此官方未立即宣布東京的「開花日」。不過，氣象廳今（24）日正式宣布，位於靖國神社的櫻花標準樹已符合開花標準！

綜合日媒報導，日本當地時間下午2時（台灣時間1時），氣象廳正式宣布東京千代田區靖國神社的櫻花標準樹（染井吉野櫻）至少開了5朵以上，符合開花標準，代表東京正式進入櫻花季。

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根據氣象廳資料，今年東京的櫻花比去年「開花日」的2024年3月29日早開5天，而近年開花時間分別為2023年3月14日及2022年3月20日。

此外，日本南部四國地區的高知市與熊本市氣象台昨日則宣布，當地櫻花標準樹已開，成為日本今年最早開花的地區。其中，高知市與去年開花時間同天，熊本市則比去年提早3天。

日本東京櫻花盛開，每年總是吸引大批人潮賞櫻，資料照。（美聯社）

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