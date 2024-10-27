中壢運動公園滯洪池工程挺進黃屋庄 噪音震動擾民暫停施工

中壢運動公園滯洪池工程挺進黃屋庄溪引民怨！噪音震動擾民暫停施工。（記者李容萍攝）

2024/10/27 21:21

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市政府辦理「中壢運動公園區段徵收工程」，總面積約72公頃，包含興建體育場、學校、住宅區及商業區等，為解決黃屋庄溪流域周邊淹水問題，去年11月開工興建大型滯洪池調節洪峰，近日工程挺進莒光公園環中東路側施作滯洪池貫穿黃屋庄溪流域，由於施工造成鄰損與噪音擾鄰問題，引起民怨，市議員彭俊豪邀市府新建工程處研議決議，該段工程先暫停施工，待同鄰社區將納入鄰損鑑定範圍，同時裝設檢測儀隨時監控震動和下陷風險再開工，以保障社區結構安全。

此滯洪池工程將新建各項排水系統及設施，既有管線改善與配合高壓電塔遷移等，滯洪池長向最大約250公尺寬度約94公尺，開挖深度約12公尺，滯洪水量為7.69萬噸，預計2026年下半年竣工。

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彭俊豪表示，此滯洪池工程位於人口密集的商業住宅區，日前在開挖過程及打樁，對於鄰近住戶的影響非常大，民眾更擔心造成房屋鄰損問題還有噪音的困擾，除了裝設檢測儀，隨時監督震動和下陷風險，另外，打樁施工的時間也嚴格限定，減少民眾困擾，在和諧和保障民眾權益基礎上，共同促成公共建設的進行。

在地普強里長江長榮也說，滯洪池工程正挺進下方黃屋庄溪流，不僅莒光公園的許多花台被夷為平地，工程打樁的噪音與造成鄰近房屋震動很厲害，里民都無法待在家中，同時怕房子受損，希望工程單位能先做預防，並由建築師先來鑑定防護。

對此，新建工程處表示，經與地方討論後達成共識，同鄰社區會納入鄰損鑑定範圍，同時裝設檢測儀，隨時監控工程震動和下陷的風險，以保障社區結構安全。另外，打樁施工的時間也進一步限定，在和諧和保障民眾權益基礎上，共同促成公共建設的進行。

中壢運動公園滯洪池工程挺進黃屋庄溪引民怨！噪音震動擾民暫停施工。（記者李容萍攝）

中壢運動公園滯洪池工程挺進黃屋庄溪引民怨！噪音震動擾民暫停施工。（記者李容萍攝）

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