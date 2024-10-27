「粉紅超跑」鳳山遶境3天 雙媽首次出動遊覽車接駁規模盛大

五甲龍成宮主委鄭振成表示，沿途民眾擺設香案迎神，免費贈送媽祖年曆等結緣品。（記者陳文嬋攝）

2024/10/27 21:12

〔記者陳文嬋／高雄報導〕高雄五甲龍成宮媽祖攜手苗栗白沙屯拱天宮媽祖「雙媽會」、鳳山北辰宮巫府千歲，將於11月8日起鳳山遶境3天，今年串聯32間廟宇規模盛大，遶境路線長達32公里，首次出動遊覽車接駁民眾7.5公里，前2晚駐駕北辰宮、五甲龍成宮供民眾參拜，10日午後開放五甲龍成宮廣場，供民眾鑽「粉紅超跑」轎底保平安。

媽祖是台灣人普遍民間信仰，鳳山五甲龍成宮是高雄信仰中心，去年光捐助社會弱勢近3千萬元；苗栗白沙屯拱天宮媽祖進香是國家重要民俗文化資產，被外界譽為「粉紅超跑」，雙媽2年前鳳山遶境創下10萬人潮，信徒敲碗促成雙媽再會，這次擴大規模多達32間廟宇，比去年暴增將近1倍。

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今年遶境路線長達32公里，8日上午11時由開漳聖王廟接駕，一路遶境至晚間6時駐駕北辰宮供民眾參拜；9日清晨6時30分鳴炮後從北辰宮出發，一路從北鳳山遶境至南鳳山，其中建國路一段至埤北路3公里、中崙一路至保華二路4.5公里較長，將出動30多輛遊覽車，規劃於全美餐廳前建國路一段、鳳農市場後方中崙一路，提供民眾免費搭乘，當晚7時駐駕五甲龍成宮供民眾參拜。

五甲龍成宮主委鄭振成表示，沿途各廟準備豐富餐點、飲料供民眾享用；民眾擺設香案迎神，免費贈送媽祖明年年曆、平安符等多樣結緣品，其中媽祖年曆製作精美，今年年曆2.5萬份全被搶光，廟方加印明年年曆3.5萬份，以滿足大眾需求，並推出媽祖限量御守、紀念衫、遮陽帽、手機肩包等物，目前熱銷搶購中。

此外，民眾期待鑽媽祖轎底保平安，鄭振成指出，廟方考量遶境路線長，沿途時間緊湊，將於10日中午12時過後，開放五甲龍成宮廣場，供民眾鑽白沙屯媽祖轎底，將直到排隊人潮結束，滿足民眾祈福心願，歡迎民眾一起逗熱鬧。

五甲龍成宮也將於10日中午席開百桌平安宴，遶境3天不開放車輛進出，規劃鄰近五甲國中作為停車場，方便民眾停車；北辰宮另推出11月8日遶境活動攝影競賽，總獎金達3萬8千元，歡迎民眾攝影記錄文化之美。

五甲龍成宮媽祖限量御守、紀念衫、遮陽帽、手機肩包等物搶手。（記者陳文嬋攝）

遶境路線圖。（廟方提供）

高雄五甲龍成宮攜手苗栗白沙屯拱天宮、鳳山北辰宮，串聯鳳山32間廟宇，將於11月8日至10日鳳山遶境3天。（廟方提供）

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