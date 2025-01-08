北港農會職員涉挪用公款9年近1.2億元 5人收押禁見

檢調1月6日兵分多路到北港鎮農會等處搜索。（圖由雲林地檢署提供）

2025/01/08 16:54

〔記者黃淑莉／雲林報導〕北港鎮農會翁姓職員涉嫌與王姓職員等7人製作不實的支出傳票方式，挪用農會公款，從2015年12月至2024年2月共計挪取近1.2億元，雲林地檢署獲報指揮偵辦，1月6日到北港農會等處搜索，帶回20多人到案說明，訊後王姓等5名職員聲押獲准，主嫌46歲翁姓職員已在去年7月過世。北港農會總幹事林翠香強調，翁員等人挪用公款已全部補足，對農會營運、存款戶及會員權益都沒有影響。

雲林地檢署指出，雲林縣調查站去年接獲情資，指北港農會有職員涉嫌共同挪用農會大額款項情況，報請地檢署由檢察官曹瑞宏偵辦，指揮調查站與北港警分局組成專案小組調查蒐證。

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本月6日兵分多路前往北港農會等15處執行搜索，查扣相關證物，並通知21人到案說明。檢方指出，北港農會會計翁女執掌農會「存放行庫-合庫」內帳的工作，涉嫌在2015年12月至2024年2月，與48歲王男、46歲蔡女、40歲黃女、60歲曾女及同為51歲的張女、吳女、蘇女等人，製作不實的支出傳票方式，將農會資金移至翁女實際掌控的數個人頭帳戶中，再製作取款憑條，將款項提領出來。

檢方表示，近9年共計挪取1億1984萬多元，期間翁女等人再陸續把款項回補，在事情曝光前已回補9249萬多元，還短缺2735萬元。

據了解，挪用公款主要都翁女使用，疑因為個人及家人資金需求而鋌而走險。

檢方訊後，依涉犯農業金融法嫌疑重大，且為5年以上重罪，有勾串共犯及證人之虞，向法院聲押王、蔡、黃、曾、張等5人，雲林地方法院昨天下午裁定羈押禁見，另吳、蘇2人檢察官認為無羈押必要，分別予以10萬、5萬元具保。

林翠香指出，翁女為農會資深職員，去年4月因生病請假，農會發現她有挪用公款情況，主動通報並在第一時間對其財產向法院聲請假扣押，未補足的款項農會已在4月30日補足，對農會營運、客戶權益都沒有影響，農會會積極配合調查。

北港鎮農會傳出有職員涉嫌挪用公款，5人被收押禁見。（記者黃淑莉攝）

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