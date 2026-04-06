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    首頁 > 生活

    明天全台濕答答！「這區域」雨彈狂炸防局部大雨

    2026/04/06 17:25 記者黃宜靜／台北報導
    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    未來降雨趨勢。（氣象署提供）

    明天（7日）全台濕答答，民眾記得帶傘！中央氣象署預報，明天鋒面通過，全台有雨，尤其中部以北局部較大雨勢發生，甚至北部地區有局部大雨情形，週三水氣慢慢減少，降雨趨緩，週四開始一直到下週一各地天氣穩定，晴到多雲好天氣。

    氣象署預報員劉沛滕表示，明天清晨北部開始有鋒面前降雨，上半天鋒面通過，隨後東北季風增強，中部以北局部較大雨勢發生，甚至北部地區有局部大雨情形，各地容易有局部短暫陣雨或雷雨。

    劉沛滕指出，鋒面通過後，未來一週天氣較為穩定，週三水氣慢慢減少，東北季風減弱，清晨西半部地區仍有局部降雨，白天開始逐漸轉為多雲天氣，東半部則是一整天斷斷續續的下雨。週四至下週一天氣穩定，各地大致晴到多雲。

    溫度部分，劉沛滕說明，明天東北季風增強，北台灣天氣偏涼，北部、宜蘭白天22-24度，中南部因降雨原因，中部白天25、26度，南部29、30度。週三東北季風減弱，北台灣溫度回升至26、27度左右。週四至下週一各地天氣穩定，北台灣回溫更明顯，白天30度左右或以上，中南部達32、33度，中部以北早晚22、23度，南部23、24度，南部須留意日夜溫差。

    劉沛滕提醒，鋒面通過前，容易有起霧的情形，今天正值連假尾聲，金馬地區已是起霧狀態，明天上午鋒面尚未通過前，馬祖、金門可能有低雲或局部霧影響能見度，請注意。

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

    未來一週溫度趨勢。（氣象署提供）

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