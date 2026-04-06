金門四大風水名穴「陳顯墓」遭破壞 警調閱監視器全力緝凶

金門古蹟陳顯墓。（曾逸仁提供）

金門縣定3級古蹟、623年歷史的陳顯墓，今天被族人發現遭到破壞，教人痛心疾首；金門縣文化局進場實勘，初步判定墓室未遭破壞，但可能已觸犯文資法毀損古蹟罪，是否有物品遺失涉及盜墓？由警方進一步調查釐清中。

陳氏宗親前往祭拜時，發現陳顯墓後上方遭到破壞，整個頂部被敲開1個大洞，旁邊還有疑似犯案工具小圓鍬，當下參與祭祀的金門下坑六郎公派下陳氏宗親會等人義憤填膺，直指數百年古墓遭嚴重破壞，慘不忍睹，該宗親會總會理事長陳滄江立刻向警方報案。

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文化局初判未損及墓室

縣文化局長陳榮昌聞訊趕赴現場，會同文化局古墓普查計畫主持人陳炳容、共同主持人曾逸仁進行會勘；初步了解，陳顯墓是「墓龜」外層遭到破壞，由於雨勢不停，暫時無法判斷是否傷及棺槨，初判沒有破壞到墓室；不過，從墓龜遭破壞情形，不排除下手的不法人士，準備向下開挖，但遇到堅硬的石板受阻。曾逸仁說，由於現場仍有積水，將於7日再行前往現場會勘。

陳榮昌說，陳顯墓是縣定古蹟，破壞古蹟的行為可能已經觸犯文化資產保存法的毀損古蹟罪，至於是否有墓內物品遭竊，仍待釐清，文化局一定協助追查到底。

金門民風純樸，尤重慎終追遠，值此清明掃墓時節，祖墳遭破壞更是一大忌諱，族人聞之痛心不已，企盼警方儘快逮人。

縣警局金湖分局表示，該地點位於金湖鎮後園南側濱海處，平日人煙罕至，目前已調閱沿路監視器，並對相關人員展開訪查。

陳氏族人表示，陳顯是金門下坑（今夏興）人，字光顯，為陳六郎派下第9世子孫。明洪武4年（西元1371年）舉辦首次科舉，由於天下初定，需才孔急，朝廷下詔，舉人前5名准予免其會試；陳顯元朝末年即曾應考鄉試中舉，因此獲得出仕資格，稱他是金門明代中舉的第一人，陳顯因此有「開科第一」稱號。

根據國家文化資產網說明，陳顯墓位於金湖鎮後園南側濱海處，背以巨石為屏，風水被稱「騷蟳趕蟹穴」或「螃蟹穴」，是金門著名的風水吉穴。金門地區4大風水名穴有不同說法，其中1種傳說是指仙人覆掌 （陳禎墓）、飛鴉落田 （黃偉墓）、騷蟳趕蟹 （陳顯墓）、金龜落田/龜穴 （蔡靜山墓）。

金門古蹟陳顯墓遭破壞 族人前往祭拜發現此慘況痛心不已，盼警方盡速逮捕元凶。（民眾提供）

金門古蹟陳顯墓遭破壞 ，警方據報立刻派出鑑識人員前往蒐證。（民眾提供）

金門古蹟陳顯墓還未遭破壞前樣貌。（曾逸仁提供）

金門古蹟陳顯墓遭破壞，族人前往祭拜發現此慘況痛心不已，立刻通報警方到場。（陳滄江提供）

金門古蹟陳顯墓遭破壞，縣文化局長陳榮昌（右一）聞訊率主管趕往現場與警方勘查。（民眾提供）

金門古蹟陳顯墓墓龜處遭人敲開一個大洞，族人前往祭拜發現此慘況痛心不已。（民眾提供）

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