「親友、孫子投射異樣眼光」 陳歐珀聲請撤電子腳環遭駁回

前立委陳歐珀涉收賄、詐領助理費，日前因電子腳環影響就醫及家庭生活等，向法院聲請撤銷執行科技設備監控處分，卻被北院裁定駁回聲請。（記者楊心慧攝）

前立委陳歐珀涉收賄、詐領助理費等，金額高達874萬，遭台北地檢署依貪污罪起訴，台北地院審理後裁定陳獲500萬元交保，限制出境、住居並配戴電子腳環施以科技監控，台北地院將於本月14日宣判。而陳歐珀日前因電子腳環影響就醫及家庭生活等，向法院聲請撤銷執行科技設備監控處分，被北院裁定駁回聲請。

陳歐珀主張，自去年11月24日起接受科技監控以來，均依規定定時定點報到，未曾違規，且因年事已高並患有高血壓，需定期就醫檢查，但配戴電子腳環影響放射檢查；此外，電子腳環也對日常生活及家庭互動造成壓力，親友、內外孫投射異樣眼光。

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陳歐珀強調，自身未持外國護照、無海外資產，且需長期用藥，並無逃亡能力或意圖，加上在社會上有一定知名度而為大眾媒體所辨識，認為限制住居、定期報到及具保已足以確保訴訟程序進行。

台北地院審酌，陳歐珀涉犯貪污治罪條例，屬最輕本刑7年以上重罪，且案件尚未確定，仍存在規避審判或日後服刑的風險；實務上即便命具保或限制出境，仍有被告棄保潛逃情形，因此有必要透過電子腳環即時掌握行蹤，防範利用地形優勢偷渡出境。

台北地院認為，手機報到僅能確認報到時間與位置，無法達到即時監控效果，難以取代電子腳環功能。至於陳歐珀所稱生活不便及健康疑慮，尚未提出具體醫療急迫性證明，且相關不便仍屬替代羈押措施可容忍範圍，並未逾越比例原則；如有特殊就醫需求，仍可另行聲請調整。

台北地院考量案件性質、逃亡風險及監控必要性，認定目前仍無較為輕微且同樣有效之替代手段，裁定駁回陳歐珀撤銷電子腳環監控的聲請。

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