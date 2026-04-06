疑便當釀禍！新店17人食物中毒就醫 衛生局勒令停業

新店耕莘醫院清明連假期間陸續接獲多名民眾因腹瀉、嘔吐等疑似食品中毒症狀就醫，患者都曾食用新店區公所旁的清六食堂公所店餐食；新北市衛生局已命令業者停業，限期改善。（圖由新北市衛生局提供）

新店耕莘醫院清明連假期間陸續接獲多名民眾因腹瀉、嘔吐等疑似食物中毒症狀前來就醫，截至今晚6點，共計17人就醫，其中男性5人、女性12人。經醫院詢問得知，患者都曾食用新店區公所旁的清六食堂公所店餐食，17人就醫後皆已返家休養；新北市衛生局已命令業者暫停作業，待完成改善並提出改善報告，經審查同意才能恢復作業。

新北市衛生局今接獲新店耕莘醫院疑似食物中毒通報，共17人食用新店區清六食堂公所店購買的便當後，陸續出現腸胃道不適症狀。

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耕莘醫院表示，經檢傷及初步詢問飲食史，相關患者均曾食用新店區公所附近同一間便當店餐食；1名男患者指出，他4日晚上吃該家便當店的腿庫飯，隔天早上起床開始腹痛水瀉，中午起發燒，腿庫飯因為有加醬汁，吃得當下沒發現味道有明顯異狀。

衛生局表示，衛生局已立即派員前往稽查，針對業者廢棄物未妥善處理及未有食品從業人員體檢等衛生缺失，依食安法第8條第1項規定命業者限期改正，若屆期仍未改善完成，可處6萬元至2億元罰鍰。

另抽驗白飯及便當配菜等可疑餐點檢驗衛生標準，後續若檢驗不合格，將依食安法第17條規定命業者限期改正，複抽若仍不合格，可處3萬元至300萬元罰鍰。

耕莘醫院指出，院方將持續提供必要的醫療照護，並配合衛生主管機關進行後續調查與相關防疫措施，以維護民眾飲食安全；急診醫師呂勻峰提醒，民眾如出現噁心、嘔吐、腹瀉或腹痛等症狀，應儘速就醫，並提供近期飲食史，以利醫療評估與公共衛生追蹤。

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