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    83歲阿伯「打粉紅領帶」開個展！原來是建築事務所設計總監

    83歲的藝術家黃文暉，這次展出140多件作品。（成大提供）

    83歲的藝術家黃文暉，這次展出140多件作品。（成大提供）

    2024/10/26 21:59

    〔記者洪瑞琴／台南報導〕成功大學畢業校友黃文暉舉行藝術個展《THE WHIMSICAL ARTWORKS OF BONHUI UY》。83歲高齡的他依然活力充沛，今（26）日出席開幕式，穿著黑色系衣飾搭配粉紅領帶，而展出的140多件作品鮮明趣味。「83歲阿伯」以自身的建築、藝術創作歷程，鼓勵學生，「先喜歡自己才能找到自己喜歡的職業與生活。」

    1941年出生於菲律賓的黃文暉是菲律賓華僑，中學畢業之後受父親的鼓勵到台灣唸書，1964年於成功大學建築系畢業後，便開始了一段與建築設計緊密相連的精彩旅程；1967年獲得美國普瑞特大學的碩士學位，在紐約和檀香山多家知名建築公司工作，並成為夏威夷 Media5 Architects 建築事務所的合夥人兼設計總監。

    「如果沒有成大就不會遇見我畢生的摯愛」，黃文暉表示，在成大求學時間認識了數學系林麗珍，也就是現在的牽手，從大一暗戀她到大二開始交往，兩人共度近60年的美好時光；一起騎著腳踏車逛遍成大校園、去買羊城油雞吃，都是在校期間的浪漫回憶。

    黃文暉說，成大求學期間，學校給他許多資源，更了解自己的人生目標，除了大量閱讀建築大師的作品，大二升大三的暑假也到建築事務所實習，讓他更喜歡建築；他也鼓勵學生，不管做什麼一定要有熱情，多多認識、喜歡自己，才能找到人生志向，才能找到自己喜歡的工作。

    黃文暉說，藝術在創作的過程中，從無到有的過程相當辛苦且吃力，需要大量關注在創作上，可是作品做出來之後相當快樂，因為是自己真正喜歡的事物，反而不會有壓力，甚至很療癒，這樣從無到有的成就感，也就是一再與學生們強調的，「要先喜歡自己、肯定自我，別人才會喜歡自己。」

    黃文暉作品多元化，繪畫、拼貼、版畫、雕塑及數位繪畫，以異想天開的藝術風格，將隨手可得的物件與回收材料轉化為充滿活力與趣味作品，散發藝術獨特氣息。個展即日起至11月14日在勝利校區未來館2樓未來進行室。

    黃文暉（左）笑稱「如果沒有成大就不會遇見畢生的摯愛」，牽手林麗珍（右）相伴至今。（成大提供）

    黃文暉（左）笑稱「如果沒有成大就不會遇見畢生的摯愛」，牽手林麗珍（右）相伴至今。（成大提供）

    黃文暉藝術家的作品相當童趣，帶領觀眾進入充滿創意、虛幻與超現實的藝術世界。（成大提供）

    黃文暉藝術家的作品相當童趣，帶領觀眾進入充滿創意、虛幻與超現實的藝術世界。（成大提供）

    黃文暉藝術個展即日起至11月14日在成大勝利校區未來館2樓未來進行室展出。（成大提供）

    黃文暉藝術個展即日起至11月14日在成大勝利校區未來館2樓未來進行室展出。（成大提供）

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