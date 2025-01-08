苗栗低溫特報！北部今陰雨 南部注意空氣品質

中央氣象署表示，今天清晨各地感受偏冷，低溫普遍約14至16度。（資料照）

2025/01/08 06:38

黃邦平／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕中央氣象署表示，今天（8日）清晨感受仍偏冷，各地低溫普遍約14至16度，部分空曠地區及近山區河谷溫度更低；白天高溫和昨天類似，北部及東半部約17至21度，中南部約22至25度。離島氣溫方面，馬祖10至13度、金門11至18度、澎湖15至18度。

此外，氣象署今天清晨4時31分發布低溫特報稱，苗栗局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率，請民眾多加留意。

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降雨方面，基隆北海岸、東北部地區及大台北山區有局部短暫雨；東部、東南部地區及恆春半島有零星短暫雨；其他地區及澎金馬為多雲到晴。

空氣品質方面，北部、竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及馬祖、澎湖為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及金門為「橘色提醒」等級，雲嘉南及高屏局部地區短時間可能達「紅色警示」等級。

明天（9日）各地氣溫持續下降，10日至12日中部以北、東北部及東部天氣寒冷，其他地區早晚亦寒冷；9日至11日北部、東半部地區、恆春半島及中部山區有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴；12日各地大多為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨。

13日清晨各地天氣仍偏冷，但白天起各地氣溫逐漸回升，日夜溫差大；13日、14日各地大多為晴到多雲，僅東半部地區有零星短暫雨。

國際都市氣象：

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各地體感溫度預報 （°C） 北部 中部 南部 東部 15 ~ 19 13 ~ 21 15 ~ 23 15 ~ 20

今日各地天氣預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地紫外線指數預報概況。（圖擷自中央氣象署）

今日各地空氣品質概況。（圖擷自環境部空氣品質監測網）

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