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    硬要格陵蘭和巴拿馬運河？川普拒絕「排除軍事手段」

    美國總統當選人川普。（法新社）

    美國總統當選人川普。（法新社）

    2025/01/08 06:11

    〔國際新聞中心／綜合報導〕美國總統當選人川普7日表示，不排除動用軍事力量奪取巴拿馬運河和格陵蘭的控制權，並宣稱美國對這兩個地區的控制，對國家安全至關重要。

    在正式就職前不到2週，川普對記者表示，可能需要動用美軍來確保對這兩塊領土的控制，顯示他拒絕遵守美國數十年來優先考慮民族自決，而非領土擴張的政策。

    當被問到是否會排除動用軍事力量時，川普回答說：「我不會就此做出承諾。也許你不得不採取一些行動。巴拿馬運河對我們的國家至關重要。」他還說，「我們需要格陵蘭來滿足國家安全的需要。」

    格陵蘭是丹麥的自治領地，而丹麥是美國的長期盟友，也是北大西洋公約組織（NATO）的創始成員國之一，當地有一座大型美軍基地。

    稍早前，川普還發布1段他的私人飛機降落在格陵蘭首府努克的影片，聲稱他的長子小唐納‧川普降落在格陵蘭，「接待非常熱情。他們和自由世界需要安全、保障、力量與和平！這是一筆必須達成的交易。讓格陵蘭再次偉大！MAGA」！

    格陵蘭政府則在一份聲明中表示，小唐納訪問格陵蘭「是以私人身分進行的，而非正式訪問」，格陵蘭官方代表不會與其會面。

    至於巴拿馬運河，在過去逾25年來由巴拿馬控制。美國於1979年將巴拿馬運河交還巴拿馬，並於1999年結束對這條戰略水道的共同管理。川普還提議讓加拿大加入美國，但他表示不會動用軍事力量來實現這一目標，而是依靠「經濟手段」。

    美國候任總統川普長子小唐納．川普（中）7日訪問格陵蘭。（美聯社）

    美國候任總統川普長子小唐納．川普（中）7日訪問格陵蘭。（美聯社）

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