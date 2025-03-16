雨停了！ 強烈大陸冷氣團冷到週三 週末氣溫重回26度

未來氣溫趨勢。（圖為中央氣象署提供）

2025/03/16 16:58

〔記者林志怡／台北報導〕近期受到強烈大陸冷氣團影響，天氣冷回冬天。中央氣象署指出，本週各地逐漸轉為多雲到晴的好天氣，日夜溫差大，但週三前持續受到強烈大陸冷氣團影響，北部、中部白天氣溫不到20度，入夜至隔日清晨則普遍有15度以下低溫，週四起隨著冷空氣減弱，氣溫將逐漸回暖，週六可達26度左右。

中央氣象署預報員官欣平說明，本週各地降雨將持續趨緩，日夜溫差明顯，今日下半天各地雲量仍然偏多，強對流已經逐漸減少，雨區集中在花東沿海、恆春半島一帶，隨著較乾燥的空氣影響，明天雨區仍集中在東半部地區，新竹以北、宜蘭地區等也偶有雨勢。

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官欣平說，接下來幾天台灣整體降雨量明顯減少，各地轉為多雲到晴的好天氣，僅宜花東地區有較零星的降雨，但仍建議迎風面地區的民眾外出時，還是要攜帶雨具，避免遇上短暫的小雨。

針對氣溫方面，官欣平表示，今日至週三期間，台灣持續受到強烈大陸冷氣團影響，今晚至明天白天期間，苗栗以北、宜蘭地區低溫普遍10至13度，部分地區低溫可達10度或以下，西半部地區低溫約15度低溫。

官欣平也指出，這波冷空氣最低溫預計在週一晚間至週二清晨，北部、宜蘭地區、中部部分區域有接近10度或以下的氣溫，中南部地區低溫約14至15度，週四起則因冷空氣減弱，各地恢復舒適至溫暖的天氣，週四當日北台灣白天氣溫可回升至18至19度，週六可回升至26度左右。

此外，官欣平也提醒，根據過去的氣候觀測資料來看，3月到4月間還是可能有冷空氣影響台灣，只是每一波影響的時間會逐漸變短，造成高低氣溫波動迅速的情況，之後才會慢慢進入夏日天氣，民眾4月中旬前仍要注意這樣快速的氣溫變化。

未來降雨趨勢。（圖為中央氣象署提供）

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