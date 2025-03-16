昔日護航謝克洋嗆邱議瑩 女記者魏汶萱出任北市府副發言人

曾護航謝克洋闖立院、還嗆立委邱議瑩的女記者魏汶萱（背對鏡頭）出任北市府副發言人。（資料照）

2025/03/16 11:13

相關新聞

護送謝克洋闖立法院 三立記者魏汶萱道歉了

首次上稿 10:34

更新時間 11:13

請繼續往下閱讀...

〔記者何玉華／台北報導〕台北市政府今（16）日發布小內閣異動，一口氣調整6個局處首長、11人異動，青年局長兼發言人殷瑋轉任專職研考會主委一職，昔日曾護航謝克洋闖立院、還嗆立委邱議瑩遭《三立》電視台懲處的女記者魏汶萱則轉換跑道，出任北市府副發言人。

而之前捲入立法院議事攻防，意圖護航帶著油壓剪試圖硬闖議場的國民黨立委徐巧芯助理謝克洋，與警方發生衝突，還嗆立委邱議瑩的《三立》女記者魏汶萱，事後因有違記者專業及紀律被《三立》記兩小過，並調離採訪職務，則被延攬出任北市府副發言人。

台北市政府今天早上發布首長職務調整，原勞動局長高寶華因個人健康因素請辭，由原任觀傳局長王秋冬接任，觀傳局長則由33歲的《NOWnews今日新聞》政治中心主任余祥接任，成為北市府最年輕的局處首長。

現任體育局長王泓翔完成階段性任務，轉任參事，由勞動局副局長游竹萍接任體育局長；研考會主委在俞振華出任副秘書長後，由副主委代理，今發布由原青年局長兼發言人殷瑋接任。青年局長一職，則由原客委會主委周羿希接任。客委會主委由現任日新國小校長吳文德接任。

殷瑋將專職研考會主委一職，發言人由李政軒接任；郭音蘭則出任世壯運辦公室發言人；另現任青年局專員蔡畹鎣出任市府副發言人，以及歷任三立新聞台政治組召集人、中天新聞台黨政記者，具備8年政治新聞採訪經驗的魏汶萱出任市府副發言人。

現任副秘書長游適銘為兼顧家庭，照顧行動不便的家人，將轉任參事；市府表示，余祥將於3月24日就任，魏汶萱將於4月1日就任，其餘新任人事都將在3月18日生效。

曾護航謝克洋闖立院、還嗆立委邱議瑩的女記者魏汶萱（背對鏡頭）出任北市府副發言人。（資料照）

魏汶萱出任市府副發言人。（台北市政府提供）

殷瑋卸任青年局長及台北市政府發言人職務，接任研考會主委。（台北市政府提供）

前北市府副發言人李政軒接任發言人。（台北市政府提供）

北市府副發言人郭音蘭出任世壯運辦公室發言人。（台北市政府提供）

現任青年局專員蔡畹鎣出任市府副發言人。（台北市政府提供）

由原客委會主委周羿希接任青年局長。（台北市政府提供）

原觀傳局長王秋冬接任勞動局長。（台北市政府提供）

33歲的《NOWnews今日新聞》政治中心主任余祥接任觀光傳播局長。（台北市政府提供）

原勞動局副局長游竹萍接任體育局長。（台北市政府提供）

客委會主委一職由現任日新國小校長吳文德接任。（台北市政府提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法