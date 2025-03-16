中國樂鑫ESP32暢銷晶片有安全漏洞 恐被駭客用來竊密

西班牙資安業者Tarlogic Security近日公布調查發現，由中國樂鑫科技（Espressif）所生產的微晶片ESP32，存在重大安全漏洞，可能被駭客用來執行攻擊行動。圖為樂鑫執行長張瑞安。（擷取自網路）

2025/03/16 17:14

〔編譯盧永山／綜合報導〕西班牙資安業者Tarlogic Security近日公布調查發現，由中國樂鑫科技（Espressif）所生產的微晶片ESP32，存在重大安全漏洞，可能被駭客用來執行攻擊行動，達到控制其他裝置的目的，由於該款晶片售價僅2歐元（約新台幣72元），被廣泛應用全球超過10億台物聯網（IoT）設備。

Tarlogic的資安人員阿庫尼亞（Miguel T. Acuña）和布蘭克（Antonio V. Blanco）的調查發現，樂鑫有一款支援藍牙與Wi-Fi的微晶片ESP32，含許多隱藏指令，且這些指令存在安全性問題。

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Tarlogic發布聲明指出：「ESP32能夠啟用Wi-Fi和藍牙連接，並存在於數百萬個市場上的物聯網設備中。駭客能利用這些未公開指令進行冒充攻擊，並繞過程式碼審核機制，永久地感染手機、電腦、智慧鎖或醫療設備等敏感裝置。」

Tarlogic資安人員利用該公司開發的安全稽核工具BluetoothUSB，對不同類型的藍牙設備進行安全測試時，意外發現ESP32具有29個樂鑫未公布的隱藏指令，可允許駭客修改晶片以解鎖其他功能，甚至植入惡意程式，進而控制手機、電腦、智慧鎖或醫療設備。

資安人員警告，即便設備處於離線模式，駭客仍可能冒充已知設備進行攻擊，竊取機密資訊或用於監控。這些功能可能已經被用來竊取儲存在其中的機密資訊、個人和商業對話，或作為監視公民或公司。

資安人員表示，樂鑫從未在官方文件中記錄這些指令的存在，這使他們有理由懷疑這些命令是刻意隱藏，或是開發時的疏忽導致。目前資安人員已將該安全漏洞，正式編號為CVE-2025-27840，並納入追蹤名單中。

Tarlogic的調查報告還提到，由於ESP32成本低廉，售價僅2歐元，使其成為最廣泛使用的WiFi及藍牙連接晶片之一。樂鑫曾在2023年9月宣稱，該晶片風靡世界，目前全球有10億台物聯網裝置使用該晶片。

樂鑫成立於2008年，目前為上海科創板上市公司，2019年IPO掛牌價為62.6元人民幣（新台幣285元），今年3月14日的收盤價為227.25元人民幣（新台幣1034.7元）。ESP32是樂鑫的主要產品之一，當前主要合作對象有百度、小米和亞馬遜等，這些安全問題可能影響數億用戶。

針對Tarlogic的調查發現，樂鑫發布聲明指出：「ESP32的隱藏指令為測試與調試用途，並不支援遠端存取，也不影響設備安全，未來會提供軟體修復來刪除這些未記錄的命令。」

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