克什米爾戰雲密布 一次看懂印巴軍力與核威懾

圖為2012年印度閱兵展示烈火4型（Agni-IV）洲際彈道飛彈。（美聯社資料照）

2025/04/30 21:00

〔編譯陳成良／綜合報導〕印度與巴基斯坦因克什米爾最新衝突而關係急遽惡化，雙方互控並暗示可能採取軍事行動，使得這兩個擁核鄰國的對峙再次引發全球關注。以下為《美聯社》速解析印巴軍事與核武對峙的關鍵面向：

核武庫：規模相當 戰略迥異

●核彈頭數量： 儘管確切數字不明，智庫普遍估計兩國核彈頭數量接近，巴基斯坦約有170枚，印度約172枚（亦有分析指巴國可能達200枚）。遍估計兩國核彈頭數量接近，巴基斯坦約有170枚，印度約172枚（有分析指巴國可能達200枚）。

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●嚇阻為目的： 雙方建立核武庫的主要目的在於「嚇阻」戰爭，而非發動戰爭。

●印度「不率先使用」： 印度承諾只會在遭受核打擊後，才會動用核武反擊。

●巴基斯坦「全方位嚇阻」： 巴國策略更具彈性，旨在利用核武（包含戰術核武）嚇阻印度的核威脅及壓倒性的常規軍力攻擊，不排除在國家存亡受威脅時率先使用核武。但考量印度整體軍力優勢及過往戰敗經驗，其核武主要仍是防禦性嚇阻。

●互不攻擊核設施： 儘管敵對，兩國簽有協定禁止攻擊對方核設施，並每年交換清單。然而，兩國均非《核不擴散條約》（NPT）簽署國。

軍事衝突模式：有限打擊 控制線成熱點

●常規軍力差距： 印度在常規軍力與經濟實力上遠勝巴基斯坦。

●衝突模式： 過往衝突多為有限度的目標式打擊與報復，發生在兩國於克什米爾的實際分界線「控制線」（LoC）沿線，針對軍事設施或武裝份子據點。

●2019年空襲： 當年印度為報復恐攻，曾深入巴國領空進行空襲，打破了過去的行動界線，提高了未來衝突的門檻。

當前可能行動： 若局勢升級，最可能的軍事行動仍是沿著LoC進行的有限打擊。巴國已聲稱偵測到印度戰機與無人機活動。

核心風險：誤判導致失控

雖然雙方可能傾向有限度的軍事行動，但任何發生在控制線上的交火或傷亡，都極易因國內民族主義情緒而激化局勢，增加誤判風險，可能導致衝突螺旋式升級，甚至超出預期範圍。儘管國際社會（美、中、聯合國等）積極介入降溫，但前線的緊張情勢與核武陰影，仍使這場對峙充滿高度不確定性。

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