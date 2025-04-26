指黨國遺緒盤踞國會傷害民主 王美琇：「戰獨裁」在獨裁時代早被槍斃

「民間轉型正義推動全國大會」，519行動組合召集人、辜寬敏基金會董事長王美琇。（記者陳逸寬攝）

2025/04/26 12:03

〔記者李文馨／台北報導〕國民黨今天下午將舉行「戰獨裁、反惡罷」集會活動，519行動組合召集人、辜寬敏基金會董事長王美琇上午在「民間轉型正義推動全國大會」致詞表示，國民黨在黨國威權時代，是迫害人民的國家機器，此刻黨國遺緒仍盤踞在國會，利用民主傷害民主；對於國民黨稱要「戰獨裁」，她說，這在獨裁時代早就被槍斃了。

519行動組合、辜寬敏基金會今天主辦「民間轉型正義推動全國大會」，包含王美琇、國家人權委員會委員田秋堇、國家人權館館長洪世芳、前促轉會主委楊翠、228事件紀念基金會執行長藍士博、政治受難者與作家呂昱及民進黨立委張雅琳等人與會出席。

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王美琇致詞表示，推動轉型正義以來，深深感覺到只有「白色恐怖記憶日」並不夠，因為歷史記憶、轉型正義、民主鞏固環環相扣，歷史記憶的傳承如果做得不夠好，社會對於歷史記憶會越來越淡薄，甚至無所謂；若年輕世代對過往的歷史記憶無感，整個社會就不知道這條艱辛的民主之路是如何走來，社會的是非價值就會錯亂，也會造成轉型正義工程推動困難。

王美琇指出，許多老師反映，轉型正義不斷被污名化，甚至被稱為民進黨發動的政治鬥爭，使得轉型正義推動困難。她以國會為例，國民黨在黨國威權時代，是迫害人民的國家機器的執行者與參與者，但進入民主時代，國民黨從上到下至今沒有任何人向社會道歉，這些黨國遺緒依然盤踞在國會裡，利用民主傷害民主，導致台灣民主非常不穩定且脆弱。

民間團體19日在凱道舉行「拒絕統戰，守護台灣」大會，國民黨則偕民眾黨將在今天下午舉行「戰獨裁、反惡罷」集會活動。王美琇認為，前者集合了反共信念的民眾，未來希望不同政治信念者也有機會一起坐下來檢討、討論，讓台灣未來發展奠基在台灣主體性的價值觀，繼續團結往前邁進。

對於國民黨今天下午的集會，王美琇認為，國民黨講要「戰獨裁」，如果現在是獨裁時代，他們發得出聲音嗎？早就被抓去槍斃了，這種荒謬現象不斷出現在台灣社會，更顯示台灣的民主搖搖晃晃並不穩固。

王美琇說，希望未來能結合所有人的力量，從「我」到「我們」，這是一個「團塊運動」，在全國各地推動轉型正義的第一線老師們並不孤單，大家要集結起來成為團塊運動，成為在地的公民運動。她說，發動大罷免的公民團體就是一個團塊，全國各地的團塊凝結起來，就會形成民主大浪潮。

國家人權委員會委員田秋堇表示，她在擔任立委期間，曾赴日內瓦參加西藏世界大會，並親自請教達賴喇嘛一個問題，「看著中國共產黨迫害西藏人，您不會對中共充滿憤恨嗎？」達賴喇嘛則說，他不恨共產黨，反而同情他們，「因為做錯事的人，不會有真正的快樂。」

政治受難者呂昱說，大會主題包含轉型正義在教育系統如何深化，以及威權象徵如何與社會對話，盼透過進一步討論，讓各多人達到更多共識。

民進黨立委張雅琳說，在立法院推動轉型正義遇到國民黨不願意面對歷史，是極大的挑戰，希望明年再參加相關活動時，「我們不再是51戰隊，而是57甚至60戰隊」，確保相關法案有機會通過、人權工作預算不會被隨意刪凍。

「民間轉型正義推動全國大會」為期2天，今日邀請前促轉會主委、東華大學華文系教授楊翠以及東吳大學政治學系教授陳俊宏進行專題演講。（記者李文馨攝）

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