稱韓國瑜批司法犯一錯 陳揮文批：你連這個都不知道嗎？

國民黨將於26日舉行「戰獨裁」大遊行，立法院長韓國瑜表態將出席，還批檢調「辦藍不辦綠」。（資料照）

2025/04/26 11:51

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕國民黨26日舉行「戰獨裁」大遊行，立法院長韓國瑜表態將出席，還批檢調「辦藍不辦綠」。對此，資深媒體人陳揮文昨罕見批評韓國瑜表示，立法院長不能評論司法，「你連這個都不知道嗎？」他也說，當韓國瑜出來指責司法的時候，「你自己的層次、高度、格局，被你自己拉下來了。」

國民黨今日在凱道舉行「戰獨裁」大遊行，除了黨主席朱立倫等藍營大咖外，民眾黨主席黃國昌也將出席。韓國瑜日前受訪時，批評檢調「辦藍不辦綠」，他要以立法院院長身分呼籲，希望全台灣所有檢調人員能夠保有高貴的靈魂，不要淪為政治的打手。

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另外，韓國瑜也呼籲，4月26日大遊行，熱愛民主、關心台灣前途的好朋友，一起上凱達格蘭大道，發出大家正義的吼聲。韓並表態：「人民主場，我一定到」。

不過，陳揮文日前就批評韓國瑜表示，立法院長是不能評論司法的，「你連這個都不知道嗎？」他也說，當韓國瑜出來指責司法的時候，「你自己的層次、高度、格局，被你自己拉下來了。」

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