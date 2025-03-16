中共對台「聯合戰備警巡」頻繁 官員：本來就該禁止「國防七子」

中國人民解放軍今年以來頻繁實施「聯合戰備警巡」，公然違反國際慣例，無預警在距我國高雄、屏東外海約40浬處海域劃設操演區。圖為共軍四明山艦（左）與千島湖艦（右）。（資料照，圖由國防部提供）

2025/03/16 09:13

〔記者陳鈺馥／台北報導〕中共解放軍今年「聯合戰備警巡」次數頻繁，國防部17日起將舉行為期5天「立即備戰操演」，提升防衛作戰效能。熟稔兩岸情勢官員表示，中共不放棄武力併吞台灣，「由訓轉戰」是很有可能的，本來就應禁止國內大學與中國工信部主管的「國防七子」7所大學交流。

為保護台灣核心關鍵技術及科研成果，教育部日前宣布，禁止國內各大專院校與隸屬於中國統戰部3所學校合作交流，包括廣州暨南大學、華僑大學、北京華文學院。

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此外，與解放軍關係密切的7所軍工大學也被列為禁止交流名單，包括北京航空航天大學、北京理工大學、西北工業大學、南京航空航天大學、南京理工大學、哈爾濱工業大學、哈爾濱工程大學。

官員指出，今年1月以來，解放軍「戰備警巡」次數大幅增加，美軍印太司令部司令帕帕羅（Samuel Paparo）日前已示警，中共在台灣周邊具侵略性的舉措，並非所謂演習，而是「預演」要如何攻台。

官員強調，所以「由訓轉戰」非常有可能，國內大學跟「國防七子」的交流本來就應禁止，政府須維護我國大學學術自由及重要科研成果不被中共竊取。

他強調，自教育部宣布後，中共被打到痛點，統派媒體一直在警告我們，但大學本來就要培養學生的思辨能力，而不是只會跟中國交流，被中共統戰牽著鼻子走。例如大學需維護學術自由、講學自由，過去還有部分大學配合簽署「一中承諾書」，這些都不應該。

台灣大學政治系副教授陳世民受訪表示，解放軍的「戰備警巡」頻繁靠近24浬鄰接區，若台灣方面沒有什麼大的反制動作，它就會越來越接近。

陳世民指出，中共軍事騷擾行動在公海上，例如之前突然宣布要在高屏外海40浬劃區進行射擊，12浬之內是領海，24浬是經濟海域鄰接區，共艦未進入24浬，但已經越來越靠近，中共做法在在證明是一個挑釁者，故意藉由這種得寸進尺的騷擾在溫水煮青蛙。

陳世民談及，對台灣而言，就是不要讓它進入24浬，如果闖入的話，我方船艦可對其驅趕。如果共艦硬要進入12浬領海，侵害我國領土主權，那就是戰爭。

據分析，今年以來中共軍機艦持續逼近，目的是將台灣海峽「內水化」，無預警劃設軍演區進行操演，都在形塑「台灣是中國一部分」、「台海是中國內海」，中國可以想做就做，想軍演就軍演，不需事先知會其他國家，藉此形成既定事實和國際印象。

陳世民說，中國正不斷強化台灣海峽是中國內海，國際社會都很清楚中共在做什麼。今年2月，日本派驅逐艦單獨通過台灣海峽，他國軍艦也刻意航行台海，都是在破除中國把台灣海峽當成內海，凸顯航行自由權的重要性。

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