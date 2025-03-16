SpaceX太空船完成對接！NASA滯留太空人預計19日回地球

載送交接人員的SpaceX太空船，已順利和國際太空站完成對接，在上面滯留9個月的美國NASA太空人魏勒摩爾、威廉斯預計19日返回地球。（法新社）

2025/03/16 16:35

莊文仁／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國太空探索公司SpaceX於美東時間14日晚間7時03分發射獵鷹9號火箭，上面搭載的飛龍號太空船載有4名Crew-10太空人，已於美東時間16日凌晨0時04分和國際太空站完成對接，在上面滯留9個月之久的美國NASA太空人魏勒摩爾（Barry Wilmore）、威廉斯（Sunita Williams）預計19日返回地球。

據《CNN》報導，Crew-10的4名太空人分別為美國的麥克萊恩（Anne McClain）、艾爾斯（Nichole Ayers）、日本大西卓哉、俄羅斯佩斯科夫（Kirill Peskov），他們將花幾天和魏勒摩爾、威廉斯、Crew-9組員交接。

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魏勒摩爾、威廉斯會與Crew-9的2名太空人黑格（Nick Hague）、戈布諾夫（Alexander Gorbunov），一起搭乘去年9月已對接在太空站的Crew-9任務太空艙返回地球。

事實上，NASA原先預定Crew-10任務於本月12日出發，這樣就能讓魏勒摩爾、威廉斯16日回到地球，但由於發射系統出現問題，導致延後至14日才升空，回來的時間也跟著變成19日。

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