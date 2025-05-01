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    最大尾長達2米！台南出現新「蛇窟」 半個月現5蛇全都同一種類

    鄭琨諺前幾天才獲捕這條長達2米的臭青母，結果昨天又捕獲1隻。（鄭琨諺提供）

    鄭琨諺前幾天才獲捕這條長達2米的臭青母，結果昨天又捕獲1隻。（鄭琨諺提供）

    2025/05/01 12:49

    〔記者蔡文居／台南報導〕繼台南市安南區公親寮公學路1段被稱為「蛇窟」之後，台南市最近出現一處新「蛇窟」。安南區什二佃一戶養雞人家，昨天下午又有1隻臭青母被捕，長達1.5米，當地累計這半個月來已出現5隻大蛇，最大尾長達2米，而且全都是臭青母，專家懷疑有不同的臭青母家族相繼出現，當地才會這麼多蛇。

    蛇類達人鄭琨諺表示，昨天下午，他又接獲養雞人家通報家裡的雞舍又有蛇入侵。他當下也十分驚訝，「哇靠！蛇這麼多，怎麼又有了！」他立即飛車趕抵，因時間緊急，手邊沒有工具，還好這隻臭青母剛吃飽，動也不動，他只戴著手套和利用雨傘，就順利將牠捕獲，一量長達1.5米，隨即帶往野外野放。

    鄭琨諺說，這處雞舍大約４、５坪大，飼主飼養的蛋雞主要是供下蛋自用，這半個月來雞蛋幾乎全被蛇吃光。他上個月中旬抓到第1隻後，到昨天已捕獲4隻，另有1隻在他抵達時已不見蹤影，每隻都十分肥大且在1米以上，最大尾達２米長，而且全都是臭青母，當地遠比鄰近的公親寮蛇蹤出現的還密集，而且都同一地方，堪稱是新「蛇窟」。

    他說，臭青母又稱王錦蛇、臭青公，為台灣田野常見的蛇類，其攻擊性較強，但無毒，主要以老鼠、蛙類、鳥類或鳥蛋為食，尤其喜歡吃雞蛋。依他過往的經驗，同一地方最多捕獲3隻就不再出現，當地一再出現蛇蹤，而且是同一種，他懷疑可能至少有２個臭青母家族以上，因此最近可能還會有其他的蛇會現蹤，已告知飼主小心防範。

    安南區什二佃一處雞舍又有1隻臭青母被捕，長達1.5米。（鄭琨諺提供）

    安南區什二佃一處雞舍又有1隻臭青母被捕，長達1.5米。（鄭琨諺提供）

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