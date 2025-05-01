疑打完獵後開車返家 花蓮小貨車自撞電桿4傷其中2人命危

台9線238K光復鄉大全路段發生重大車禍，車上受傷4人都被送往醫院急救，留下被打到的山羌、飛鼠獵物們。（民眾提供）

2025/05/01 10:43

〔記者花孟璟／花蓮報導〕台9線光復鄉大全村路段今凌晨4點半發生小貨車自撞電線桿車禍，車上4人輕重傷，其中在後車斗上睡覺的2人傷勢嚴重，26歲金姓男子頭顱破裂、16歲余姓少年也受重傷，2人在送到醫院前就已失去呼吸心跳；警方初步調查，23歲金姓駕駛沒有酒精反應，肇事原因尚待調查釐清。

事故地點在台9線238K處，報案民眾說，看到小貨車撞電線桿，車頭已全毀撞爛！警方初步了解，23歲金姓駕駛自用小貨車由台9線南往北行駛，行經路口前不明原因失控，車輛撞擊路邊的紅綠燈桿，造成車頭整個內凹嚴重變形、幾乎將燈桿包住。

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車上除了駕駛及乘客共4人，還有4把獵槍和5隻獵獲的山羌、飛鼠等獵物，附近民眾說，4人可能是夜間前往打獵，打到動物後返家途中發生車禍。

花蓮縣消防局光復分隊獲報趕往，發現開車的金姓男子與副駕駛27歲李姓乘客受困車內，全身多處骨折，由消防局緊急出動器材車協助脫困，分別送往北榮鳳林分院、門諾醫院治療。

傷勢最重的是在後車斗休息睡覺的26歲金姓男子和16歲余姓少年，金姓男子頭顱破裂送北榮鳳林分院，但到院前就已經失去呼吸心跳，余姓少年也在到院前沒了生命跡象，送花蓮慈濟醫院急救。

警方調查，23歲金姓駕駛駕照正常、並無酒駕，４人家住秀林鄉三棧，事故原因到底是疲勞開車或車輛失控有待調查釐清。

台9線238K處小貨車失控直撞路邊號誌燈桿，車上查獲4把獵槍。（民眾提供）

台9線238K光復鄉大全路段重大車禍，小貨車失控直撞路邊號誌燈桿，車上有山羌等獵物、後車斗上血跡斑斑。（民眾提供）

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