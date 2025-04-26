教宗方濟各葬禮開始 各國代表與信眾約20萬人現場哀悼

教宗方濟各葬禮開始，梵蒂岡推估大約有20萬人來到現場哀悼。（美聯社）

2025/04/26 17:11

郭顏慧／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕教宗方濟各（Pope Francis）21日辭世，享壽88歲，他的葬禮已於台灣時間26日下午4時開始在聖伯多祿廣場（Saint Peter's Square）舉辦，梵蒂岡指出大約有20萬人來到現場哀悼。

綜合外媒報導，方濟各的葬禮將由樞機主教團團長雷伊（Giovanni Battista Re）主持，包括美國總統川普（Donald Trump）伉儷、英國威廉王子（Prince William）、烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）都前往參加。

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從現場畫面可以看到，方濟各靈柩上刻印著十字架和教宗牧徽，由護柩人員沿著聖伯多祿大教堂（St Peter's Basilica）的中央走道抬到廣場上，代表著葬禮的開始。

除了聖伯多祿廣場廣場之外，哀悼民眾也擠在通往廣場的協和大道（Via della Conciliazione），或者在聖母大殿（Santa Maria Major Basilica）外看著大螢幕轉播。

在葬禮儀式後，教宗靈柩將先進入聖伯多祿大教堂，再依照教宗方濟各個人的遺願，運往他指定的羅馬聖母大殿（Basilica of Saint Mary Major）安葬。

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