為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    「地動刪瑤」換領銜人要半數連署人同意 林俊憲：找得到人嗎？

    「地動刪瑤」領銜人張克晉退出領銜人身分，依據「公職選罷法」第76條規定，經提議人總數2分之1以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以一次為限。林俊憲點出「地動刪瑤」更換領銜人難點，並質疑：「他們真的找得到這些人嗎？或者該說，敢找嗎？」（資料照）

    「地動刪瑤」領銜人張克晉退出領銜人身分，依據「公職選罷法」第76條規定，經提議人總數2分之1以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以一次為限。林俊憲點出「地動刪瑤」更換領銜人難點，並質疑：「他們真的找得到這些人嗎？或者該說，敢找嗎？」（資料照）

    2025/05/01 12:55

    黃其豪／核稿編輯

    〔即時新聞／綜合報導〕罷免民進黨立委吳思瑤「地動刪瑤」提案領銜人張克晉昨發聲明表示，即刻退出領銜人身分。至於領銜人該如何更換，依據「公職選罷法」第76條規定，經提議人總數2分之1以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以一次為限。民進黨立委林俊憲點出其中難點，並質疑：「他們真的找得到這些人嗎？或者該說，敢找嗎？」

    林俊憲表示，「地動刪瑤」目前唯一的辦法，就是要找到50%的一階連署人，再找回來簽一張同意書，將領銜人更換為備補，「除非他們要押著已宣布退出的領銜人繼續簽名蓋章送二階，讓他負起後續的法律責任」，畢竟現在檢調正在嚴查偽造連署，「我不相信他們有那個膽子，連換領銜人的同意書都自己簽名」。

    林俊憲指出，現在問題在於「他們真的找得到這些人嗎？」或是說「他們敢找嗎？」林俊憲表示，先前寄查詢單的時候就已經有很多人反映根本不知道自己「被連署」，而且查詢單還是極少量的抽查而已。

    林俊憲質疑：「要再回頭去聯絡50%的人，又會有多少人發現，自己『被連署』，憤而站出來控訴呢？但如果真的就此放棄，不僅會被人看笑話，也等於是在印證我前面所說，因為是抄的，所以不敢去回頭聯絡。」林俊憲諷刺地說：「找？還是不找？這是個難題，選哪個都不對，都會造成更大的風暴。沒有比『自作自受』更貼切的形容了。」

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    政治今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    關閉
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播