「地動刪瑤」換領銜人要半數連署人同意 林俊憲：找得到人嗎？

「地動刪瑤」領銜人張克晉退出領銜人身分，依據「公職選罷法」第76條規定，經提議人總數2分之1以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以一次為限。林俊憲點出「地動刪瑤」更換領銜人難點，並質疑：「他們真的找得到這些人嗎？或者該說，敢找嗎？」（資料照）

2025/05/01 12:55

黃其豪／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕罷免民進黨立委吳思瑤「地動刪瑤」提案領銜人張克晉昨發聲明表示，即刻退出領銜人身分。至於領銜人該如何更換，依據「公職選罷法」第76條規定，經提議人總數2分之1以上書面同意者，由備補領銜人遞補為領銜人，並以一次為限。民進黨立委林俊憲點出其中難點，並質疑：「他們真的找得到這些人嗎？或者該說，敢找嗎？」

林俊憲表示，「地動刪瑤」目前唯一的辦法，就是要找到50%的一階連署人，再找回來簽一張同意書，將領銜人更換為備補，「除非他們要押著已宣布退出的領銜人繼續簽名蓋章送二階，讓他負起後續的法律責任」，畢竟現在檢調正在嚴查偽造連署，「我不相信他們有那個膽子，連換領銜人的同意書都自己簽名」。

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林俊憲指出，現在問題在於「他們真的找得到這些人嗎？」或是說「他們敢找嗎？」林俊憲表示，先前寄查詢單的時候就已經有很多人反映根本不知道自己「被連署」，而且查詢單還是極少量的抽查而已。

林俊憲質疑：「要再回頭去聯絡50%的人，又會有多少人發現，自己『被連署』，憤而站出來控訴呢？但如果真的就此放棄，不僅會被人看笑話，也等於是在印證我前面所說，因為是抄的，所以不敢去回頭聯絡。」林俊憲諷刺地說：「找？還是不找？這是個難題，選哪個都不對，都會造成更大的風暴。沒有比『自作自受』更貼切的形容了。」

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