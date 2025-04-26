統測發生延誤作答重大疏失 全教會：監考老師烏龍侵害考生權益

全教會爆，彰師附工至少有2間試場的考生，遭監考老師烏龍要求出示身分證，侵害考生權益。圖為全教會國文試題解析教師群。（圖由全教會提供）

2025/04/26 18:13

〔記者林曉雲／台北報導〕四技二專統一入學測驗今（26日）登場，全國教師會傍晚踢爆重大疏失指，接獲考場師生反應，彰師附工至少有2間試場考生，被監考老師要求返回休息區取身分證件，導致錯過正式作答時間，且匆促返回考場，使考生受干擾作答表現大受影響，要求測驗中心道歉並補償考生權益。

全國教師會指，接獲考場師生反應，國文科考試時，彰師附工至少有2間試場的考生，於進場準備期間，因未攜帶身分證件，被監考老師要求返回休息區取回證件，導致錯過正式作答時間，但簡章規定只要求帶准考證，不須出示身分證，況且考場與休息區分屬不同大樓，往返耗費大量時間，加上匆促返回考場，使考生受干擾而心情受挫，作答表現大受影響，要求測驗中心即刻道歉並補償考生權益。

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全教會副秘書長巫彰玫抨擊，依據「114學年度統一入學測驗簡章」規定，考生僅需攜帶准考證入場，即使未攜帶准考證，只要經監考人員確認身分無誤，仍可暫准應試，身分證並非必須攜帶證件，監考人員要求考生離場取證，不僅違反規定，更嚴重侵害考生應考權益。

全教總高級中等學校委員會副主任委員臧俊維表示，事件發生後，各考場處置不一，針對被要求回去取身分證的考生，有教室延後一分鐘交卷，另有教室則未作任何補救措施，造成考生待遇不一，顯示試務工作管理混亂，嚴重破壞考試公平。

全教會提出4項嚴正要求：一、測驗中心應公開道歉，承認試務工作疏失。二、針對受影響考生，應予以合理補償，例如加分、調整計分標準等。三、檢討並強化監試人員考前試務講習工作，避免因個人擅自解釋規定，影響考生權益。四、確保未來考試程序明確、透明，避免類似事件再度重演。

巫彰玫表示，統測關乎數萬名考生的升學與未來，任何一點疏失都可能對考生造成不可挽回的損失，全教會將持續關注後續處理，為所有考生爭取應有的公平權益。

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