16度獲公督盟評鑑優秀立委 蘇巧慧：繼續打拚讓大家生活更好更便利

公民監督國會聯盟今公布立法院上個會期立委評鑑結果，民進黨立委蘇巧慧第16度獲得公督盟評鑑優秀立委，這不僅是她連續13會期獲得肯定，這次還是公民評鑑的第1名。（圖擷取自「蘇巧慧」臉書）

公民監督國會聯盟今天召開記者會，公布立法院上一個會期（第11屆第4會期）立委評鑑結果，民進黨立委暨新北市長參選人蘇巧慧第16度獲得公督盟評鑑優秀立委，這不僅是她連續13會期獲得肯定，這次還是公民評鑑的第1名；蘇巧慧表示，謝謝大家的支持與肯定，她會繼續打拚，讓大家的生活更好、更便利。

蘇巧慧在第11屆第4會期屬內政委員會，其公民評鑑部分有4個指標，包括問政專業、價值立場、問題解決、問政態度與技巧，蘇巧慧獲得18.28的成績，是公民評鑑第1名，列入該評鑑總人數共14名立委。

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蘇巧慧表示，她提出9項法案修正草案，從各個領域推動國家發展、強化社會韌性，其中「船舶法」修正草案更是已經3讀通過，擴大保護我國海底通訊、電力電纜；她也提案成立「癌症防治基金」，擴大醫療及新藥補助，幫助廣大的癌症病友，「我們推動、預算規模高達1153億元的『長照3.0』也已於今年上路，持續擴大量能，照顧更多長者」。

蘇巧慧也說，她同時向中央爭取超過百億元經費支持，推動新北許多大型建設，包含「五股交流道改善工程」、預計於今年通車的「捷運三鶯線」，以及動工中的「捷運土城樹林線」，也持續推動新北多處校園、市民活動中心的改善工程，她會繼續打拚，讓大家的生活更好、更便利。

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