網推「中壢最強便當店」出包？桃市衛生局接獲38人疑似食品中毒

桃園市衛生局接獲疑似食品中毒案件 通報，派員前往上野烤肉飯內壢店稽查。（桃園市衛生局提供）

曾被網推「中壢最強便當店」的桃園市上野烤肉飯內壢店發生食安風暴，桃園市衛生局昨（13）日晚上截至今（14）日中午陸續接獲醫院通報，計有38名民眾13日中午及晚餐時段於該店家購買食用後，發生嘔吐、腹瀉、腹痛等疑似食品中毒症狀。衛生局接獲通報立即啟動食品中毒調查機制，並派員前往現場稽查，為防範風險擴大，已依法勒令該業者暫停營業。

衛生局食品管理暨檢驗科代理科長黃叔慧表示，稽查人員已針對該店的食品製備流程、作業環境衛生、人員衛生管理及食材保存情形進行全面性查核，並同步抽驗高風險食材與採集環境檢體送驗，以盡速釐清可能的致病原因。衛生局也將持續追蹤就醫民眾的健康恢復狀況。

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業者稍早對外公告暫停營業3天全力配合衛生局相關調查，以及全面進行店內消毒，對於所供應的便當造成食安疑慮，深表歉意。

衛生局強調，針對業者的處置，衛生局將視檢驗與調查結果嚴格辦理，如查有違反「食品良好衛生規範準則（GHP）」，將命其限期改善；若屆期未改善，將依「食品安全衛生管理法」第44條規定，裁處6萬元以上至2億元以下罰鍰。

另外，待檢驗結果出爐，若確認為食品中毒案件，將依違反食安法第15條第1項第4款規定，並依同法第49條第2項，移送桃園地檢署偵辦。

衛生局提醒市民朋友，4月13日若曾前往該店家消費，並出現腸胃不適等疑似症狀，請盡速就醫並主動告知飲食史，以利醫療院所通報，或撥打0937-466695通報衛生局，衛生局將持續嚴格把關，捍衛市民的食品安全。有消費爭議，可撥打1950消費者服務中心尋求協助。

桃園市衛生局接獲疑似食品中毒案件 通報，派員前往上野烤肉飯內壢店稽查。（桃園市衛生局提供）

桃園市上野烤肉飯內壢店因發生食安風暴，拉下鐵門暫停營業。（記者李容萍攝）

桃園市上野烤肉飯內壢店因發生食安風暴，拉下鐵門暫停營業。（記者李容萍攝）

桃園市上野烤肉飯內壢店因發生食安風暴，拉下鐵門暫停營業。（記者李容萍攝）

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