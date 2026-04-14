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    首頁 > 政治

    「習鄭會」是國共爛把戲！ 民進黨列報導：連外媒也看不下去

    2026/04/14 12:54 即時新聞／綜合報導
    民進黨今發文指出，「習鄭會」是國共爛把戲，不只國內看的清楚，連國際媒體都看穿了。（美聯社）

    民進黨今發文指出，「習鄭會」是國共爛把戲，不只國內看的清楚，連國際媒體都看穿了。（美聯社）

    中國在「習鄭會」後發布所謂「惠台大禮包」，民進黨今（14日）發文指出，「習鄭會」是國共爛把戲，不只國內看的清楚，連國際媒體都看穿了。

    民進黨臉書今發文表示，「習鄭會」後的記者會上，國民黨主席鄭麗文短短37分鐘內，竟然提到高達25次「習總書記」，更16次引用習近平「金句」，儼然成為「習近平發言人」。

    這場「習鄭會」國共的把戲，不只大家看的清楚，國際媒體也早就看穿，民進黨一一列舉外媒報導，包含：

    4/6《日經亞洲》報導：The KMT and CCP form united front against Taiwan's sovereignty.（中國國民黨與中國共產黨組成統一戰線對付台灣主權）

    4/11《英國衛報》報導：Xi tells Taiwan opposition leader people on both sides of strait are Chinese in rare meeting.（習近平在罕見的鄭習會中，告訴台灣在野黨領袖，海峽兩岸人民皆為中國人）

    4/9《路透》報導：Taiwan opposition leader talks peace with China as her party skips defence talks in Taipei.（台灣在野黨領袖與中國談和平的同時，她的政黨缺席在台北舉行的國防協商）

    4/10《路透》報導：Taiwan sees only warships and warplanes as China talks peace with opposition.（在中國與在野黨大談「和平」之時，台灣只見中國戰艦與戰機）

    4/6《經濟學人》報導：Taiwan’s opposition leader meets Xi Jinping in Beijing.The trip exposes divisions in her party.（國民黨主席的訪中之行，揭露了黨內的裂痕）

    民進黨強調，當共機共艦還是繼續擾台，台灣最大在野黨黨主席卻在北京與習近平「心靈契合」，甚至甘願成為中共的傳聲筒。而所謂的「惠台大禮包」完全是口惠而實不至。中共真正準備給台灣的禮包，是一顆顆瞄準鎖定的飛彈，只有國民黨還在自欺欺人，最後重申「國際社會早已看穿這場爛把戲。問題是，國民黨還要繼續演多久？」

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