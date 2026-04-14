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    首頁 > 國際

    封鎖後首艘！無視美軍禁令 中國黑名單油輪闖過荷姆茲海峽

    2026/04/14 14:37 即時新聞／綜合報導
    一艘中型油輪「富星號」今成功穿越荷姆茲海峽，成為自美軍封鎖開始以來，首艘成功穿越該海峽並駛離波斯灣的油輪。（圖擷自X）

    一艘中型油輪「富星號」今成功穿越荷姆茲海峽，成為自美軍封鎖開始以來，首艘成功穿越該海峽並駛離波斯灣的油輪。（圖擷自X）

    美國已對伊朗港口實施封鎖行動，海上對峙風險迅速升高，不過根據全球貿易數據與分析平台Kpler的資料顯示，1艘受到美國制裁的中國貨輪今（14日）成功穿越荷姆茲海峽，是美國開始執行海上封鎖後首艘。

    據《路透》報導，一艘中型油輪「富星號」（Rich Starry），從阿拉伯聯合大公園裝載約25萬桶甲醇，今成功穿越荷姆茲海峽，成為自美軍封鎖開始以來，首艘成功穿越該海峽並駛離波斯灣的油輪。

    「富星號」懸掛馬拉威旗幟，為「上海宣潤航運」所屬，因與伊朗進行貿易往來而受到美國制裁；昨（13日）在美軍封鎖措施生效之際，曾試圖駛入荷姆茲海峽，但不明原因掉頭，不過僅僅幾個小時後，它再度啟程，並在標示其船東和船員均為中國人通過荷姆茲海峽。

    另一艘「穆爾利基山號」（Murlikishan）油輪，今空船駛進海峽，將於4月16日在伊拉克裝載燃油，該油輪因曾運輸過俄羅斯和伊朗石油，也同樣受到美國制裁。

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