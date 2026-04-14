涉隱瞞雙重國籍身分 李貞秀被告發貪污、詐欺取財分案偵辦

被民眾黨列名不分區立委的李貞秀13日被民眾黨中評會決議開除黨籍，立委資格也隨之撤銷。圖為李貞秀出席民眾黨中評會後受訪。（資料照，記者廖振輝攝）

民眾黨前立委李貞秀因國籍爭議、連續失言違紀，昨（13）日被民眾黨中評會決議開除黨籍。李貞秀僅任職立委70天，但已有多人向台北地檢署告發其隱瞞雙重國籍身分領立委薪水，涉犯刑法偽造文書、詐欺取財及貪污治罪條例利用職務詐取財務罪。據悉，台北地檢署收案後，目前已分他字案，並指派檢肅黑金專組主任檢察官偵辦中。

台灣民眾黨立法院黨團內部訂定「兩年條款」，讓中國籍配偶李貞秀取得不分區立委資格，其擁有台灣、中國雙重國籍，但因其未於就（到）職前放棄中國國籍，遭到外界質疑。

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李雖於今年2月13日前往陸委會召開記者會，聲稱自己早已放棄中國戶籍，甚至1993年已註銷戶籍，還稱對岸公安不讓她辦理放棄中國國籍，更說要授權陸委會代為辦理放棄中國國籍。

當時，陸委會副主委梁文傑則回應，兩岸關係條例於2004年修訂，在此之前並未要求在台灣的中國籍配偶單一戶籍，所以根本不會出現1993年就有中國籍配偶前往中國辦理註銷戶籍的情形；而條例修改之後，中國籍配偶繳交除籍資料均有保存，當中並沒有李貞秀的資料，去年已發通知給包含李貞秀的1.2萬人，要他們回去辦理，但李卻稱其於1993年就除籍，難以採信。

立法院長韓國瑜曾為了李貞秀身分認定相關事宜，召集朝野協商，最後表示相關事實查明及司法最終判決前，有鑒於李貞秀已完成就職宣誓，其立法委員身分及職權行使，應該予以尊重，同意李貞秀任職。

但李貞秀仍爭議不斷，且有多位民眾向北檢告發，指控李擔任民眾黨不分區立委卻涉嫌隱暪自己雙重國籍身分，還領薪水，已經涉犯偽造文書、詐欺取財及貪污治罪條例中的利用職務詐取財務罪。

台北地檢署受理後，已將相關內容分他字案，統籌指派由檢肅黑金專組主任檢察官負責偵辦。

而李貞秀本人也因國籍及失言問題，經民眾黨中評會決議後，全數同意開除李貞秀黨籍。

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