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    首頁 > 政治

    黃國昌要求「自重」別再說謊 李貞秀嗆黃「一派胡言」

    2026/04/14 12:28 記者陳治程／台北報導
    民眾黨中配立委李貞秀昨遭民眾黨開除黨籍，即將喪失立委資格。（資料照）

    民眾黨中配立委李貞秀昨遭民眾黨開除黨籍，即將喪失立委資格。（資料照）

    民眾黨中配李貞秀就任立委2個月因國籍、戶籍爭議加上直播失言、檢舉高虹安風波引來黨內眾怒，最終促使黨中評會在昨日調查確定後對她開鍘，失去黨籍亦丟了不分區立委。對此，李昨晚控訴黨團、黨部聯手施壓她離職，卻被黃國昌反駁，更放話要她「自重」別再說謊，而李稍早再嗆黃「一派胡言」，直言壞人不怕毀全黨，反諷意味濃厚。

    民眾黨中評會昨聲明，因言行嚴重破壞黨聲譽、黨內和諧、且「連續性違紀」，更明確要求收獲特定金額作為「辭任不分區立委」之對價，經7位主委一致決議，正式開除李貞秀黨籍，即日起生效。

    對此，黃國昌今早黨團晨會後對此表示「非常的遺憾」，強調立法院不分區立委「不是來當官的，是來做事的」，更不是來爭取自己的權益，重申絕不容許李要求黨補償她立委任期薪水、租金等福利才辭立委的要求。

    李貞秀諷黃「壞人完全不怕毁了民眾黨」

    針對黃國昌今早言論，李貞秀稍早於臉書發文再反擊，痛批黃「一派胡言」，更要求中評會盡快公布會議全程錄音和會議記錄。李貞秀強調，她是為了要保護台灣民眾黨、才選擇自己承擔一切的不公平，同時，她也直言「壞人完全不怕毁了民眾黨」，反諷意味相當濃厚。

    遭民眾黨開除黨籍、將喪失立委資格的李貞秀，立法院辦公室今日依然在運作，助理們仍忙碌的進出。（記者王藝菘攝）

    遭民眾黨開除黨籍、將喪失立委資格的李貞秀，立法院辦公室今日依然在運作，助理們仍忙碌的進出。（記者王藝菘攝）

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