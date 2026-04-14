「鄭習會」送大禮？中共官媒PO飛彈演練片 周軒酸：這是十發飛彈吧

中國國民黨主席鄭麗文結束中國訪問行程12日下午搭機返台。（資料照）

「鄭習會」後，國共統一戰線合流，中共宣布10項涉台措施，包括推動恢復上海、福建居民赴台個人旅遊。對此，政治工作者周軒轉發中國官媒近日公開飛彈演練影片，影片稱「要帶著飛彈發射架、完成統一」，周軒嘆說難道「鄭麗文主席從中國帶回來的，原來不是十項惠台政策，是……十發導彈？」

周軒今日轉發中共官媒中央廣播電視總台旗下經營「看台海」官方微博昨（13日）發布貼文「火箭軍發射號手說願望是祖國統一」，影片中受訪者火箭軍某部發射號手焦晶輝，入伍19年，曾圓滿完成多次實彈發射，他說：「對我來說，能夠親手完成導彈發射，而且不止一次，既感到榮幸，也感到責任非常重大。我最大的願望就是能夠帶著發射架，完成祖國統一。 」

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周軒直言，這個才是中共回應鄭主席的善意，看起來不是紅利，比較像是十發導彈，順帶一提，從鄭麗文出發到回台，到現在共軍飛機跟艦艇繞台沒有停過，統計到4月13日，共機被國防部偵獲35架次，共艦47艘次。

政治工作者周軒轉發中國官媒近日公開飛彈演練影片，影片稱「要帶著飛彈發射架、完成統一」。（圖翻攝自微博）

政治工作者周軒轉發中國官媒近日公開飛彈演練影片，影片稱「要帶著飛彈發射架、完成統一」。（圖翻攝自微博）

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