北市「查水表」要拆24年前檢舉違建 「左轉有書」質疑與大罷免有關

「左轉有書」收到市府公文，針對2001年9月查報的1樓前違建，限期在今年5月19日前自行拆除改善。（取自業者臉書）

2025/04/26 18:53

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北市「查水表」升級？店家收20年前違建拆除單 直呼：什麼鬼啦

〔記者楊心慧／台北報導〕淡水三協成疑被「查水表」，半年前的案子近期被說要開罰；支持罷免國民黨立委的台北市鎮江街書店「左轉有書」也面臨同樣狀況，北市建管處昨在書店門口貼上「限期拆除改善」公文，店家質疑恐與近期公開支持並協助大罷免有關，目前正進一步了解，其他挺罷免藍委的店家，是否也有同樣狀況。

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「左轉有書」今於臉書上表示，書店從2016年開業至今已9年，現址則是在2019年開始營運，突然間卻出現「限期拆除改善」的公文，仔細一看，此案竟是24年前9月11日的檢舉案，市長在24年已換四任，店家也換過好幾輪，久未結案卻在此時被處理，很難不聯想與支持大罷免行動有關。

「左轉有書」今天受訪表示，房東目前也在了解狀況，且通知書上面專案編號完全空白，本來是想等更多資訊在對外說明，但有朋友陸續關心此事；顯然今年2月才被檢舉，當時也有市議員發現，只有挺大罷免的店家遇到此種問題，也會再去了解，這次是否也有其他店家遇到類似狀況。

台北市議員許淑華受訪表示，蔣萬安如果為了藍營五席立委，不惜跟人民對抗，人民就會用最直接的方式－支持罷免，相信蔣萬安在2026年選舉，就是被台北市民罷掉的市長，用選票罷免他、讓他落選。

台北市建管處回應，近期接獲民眾透過1999單一陳情檢舉；經查發現，被檢舉地址在2001年有查報紀錄，屬於1995年以後新違違，因此依標準程序發函限期改善，並現場張貼限改單。

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